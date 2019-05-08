88% россиян не верят декларациям о доходах политиков и чиновников

23:39

Согласно результатам опроса «Левада-центра», в достоверность информации, указанной в декларациях чиновников и членов парламента, не верят 88% россиян.

На вопрос о том, верят ли респонденты в то, что в декларациях представлены все имеющиеся у чиновников и политиков доходы и имущество, утвердительно ответили только 3%. Большинство опрошенных (40%) полагают, что представители высших эшелонов власти декларируют меньшую часть своих доходов, а по мнению 37% — «ничтожно малую часть».

В том, что в документах указывается не вся, но большая часть имущества и доходов, уверены 11% россиян. Остальные 8% опрошенных затруднились ответить.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что уверенность россиян в том, что политики и чиновники скрывают свои доходы, объясняется низкой информированностью о работе системы проверки деклараций.

«Дело в том, что работает целая система подразделений в разных организациях, есть соответствующее управление и в администрации президента, которое вместе со специальными службами, с фискальными службами занимается проверкой достоверности тех данных, которые декларируют государственные чиновники»,— приводит его слова «Коммерсант».