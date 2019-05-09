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В Москве погиб известный журналист Сергей Доренко

21:41 9.05.2019

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко погиб в результате падения с мотоцикла, сообщает ТАСС

Фото с сайта govoritmoskva.ru

Со своей стороны главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов со ссылкой на ГИБДД рассказал, что авария произошла в 18:20 мск в районе дома на улице Земляной вал. По предварительным данным, во время поездки на мотоцикле ему стало плохо с сердцем.Доренко потерял управление мотоциклом, совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с бетонным ограждением. Бригада скорой помощи констатировала клиническую смерть мотоциклиста.

"Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли", - сообщил в свою очередь источник в медицинских кругах.

Доренко работал ведущим Первого канал. В последнее время он возглавлял радиостанцию "Говорит Москва".

Темы: В России
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Комментарии читателей
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10.05.2019, 00:23
Гость: Дык!

Читай, хоть западные, хоть либеральные.
***
У нас свобода. В отличие от Запада, где обывателям доступна только одна точка зрения: "мейнстримовская" (то бишь генеральная линия).
10.05.2019, 00:12
Гость: Да, помним...

Но больше всего - на Лужкова. А ещё на Лужкова пытался лить Мавроди. Кстати, как он себя чувствует?
09.05.2019, 23:51
Гость: Погиб или его погибли?

Жуткая новость. Не старый ведь еще. Замечательный журналист. Буду читать и западные источники.
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