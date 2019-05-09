]]> ]]>
Главная В России Новости

В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника

19:15 9.05.2019
Стоп-кадр видео

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен перехват российским самолетом американского ударного беспилотника. Кадры опубликовал на своей странице в Instagram пользователь maxpower.

«Ку-ку, мой маленький…» — подписал опубликованное видео пользователь. В хештегах maxpower упомянул российские истребители Су-27, Су-30, Су-35.

На кадрах, снятых из кабины самолета, видно, как пилот максимально приближается к аппарату MQ-9 Reaper. Место инцидента не уточняется.

Ранее СМИ сообщали, что беспилотники США провели разведывательные полеты вблизи российской границы. Аппараты появились около границы Калининградской области и у берегов Крыма, напоминает URA.RU.

Темы: Армии иностранных государств
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.05.2019, 23:12
Гость: Працельс

А дрон знал о том что его перехватили?))
Или ему по барабану?))
09.05.2019, 22:55
Гость: Иван простак

Это и есть перехват. Дальше поражение цели. Это не одно и то же.
09.05.2019, 22:52
Гость: Иван простак

Если в воздушное пространство не залетели, то и американцы бы не сбили .
Все комментарии (9)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.