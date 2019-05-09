В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника

19:15

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен перехват российским самолетом американского ударного беспилотника. Кадры опубликовал на своей странице в Instagram пользователь maxpower.

«Ку-ку, мой маленький…» — подписал опубликованное видео пользователь. В хештегах maxpower упомянул российские истребители Су-27, Су-30, Су-35.

На кадрах, снятых из кабины самолета, видно, как пилот максимально приближается к аппарату MQ-9 Reaper. Место инцидента не уточняется.

Ранее СМИ сообщали, что беспилотники США провели разведывательные полеты вблизи российской границы. Аппараты появились около границы Калининградской области и у берегов Крыма, напоминает URA.RU.