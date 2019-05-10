Продюсера Mash задержала ФСБ за подделку документов ради данных об SSJ 100

12:41

Продюсера Тelegram-канала Mash Михаила Кумброва задержали правоохранительные органы за подделку документов, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия, и источник в ГУ МВД Москвы.

8 мая в полицию обратились представители Московского центра автоматизированного управления воздушным движением и сообщили о «подозрительном запросе», который поступил в диспетчерскую службу от имени Генпрокуратуры по электронной почте. В нем ведомство требовало предоставить ему записи переговоров пилотов с диспетчерами, связанными с катастрофой SSJ100 в Шереметьево. Службы безопасности усомнились в подлинности запроса и предложили представителю ведомства явиться лично. Вскоре к ним прибыл неизвестный, показавший бланк с запросом от Генпрокуратуры. Этот документ оказался поддельным, и мужчину задержала ФСБ. Он оказался продюсером проекта Mash.

Против Кумброва возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Максимальное наказание за это преступление — шесть месяцев ареста или исправительные работы на срок до двух лет.

«Нашего сотрудника действительно задержали на одной из встреч, во время того как он вел расследование о крушении SSJ. Но о поддельных документах мы ничего не знаем», — рассказал РБК генеральный директор и совладелец Mash Максим Иксанов.

На вопрос корреспондента РБК, направляла ли редакция Mash или ее сотрудник запрос в ЦУП от имени Генпрокуратуры, Иксанов заявил: «Мои сотрудники таким не занимаются. Mash достаточно уважаемое и известное издание, чтобы не боятся посылать запросы от своего имени». Иксанов отказался сообщить, по какой статье и в отношении какого сотрудника Mash возбуждено дело, сославшись на то, что не может «разглашать детали, пока идет следствие».

Mash появился в 2017 году. Он занимает третье место по числу подписчиков (569 тыс.) среди российских Тelegram-каналов, следует из данных сервиса TGStat.