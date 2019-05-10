]]> ]]>
Главная В России Новости

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

22:16 10.05.2019
Фото с сайта govoritmoskva.ru
Материалы по теме:

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.

По его словам, девушки выступили против кремации.

"Они считают, что Сергей Доренко был отравлен. И в результате кремации могут быть скрыты следы убийства", — заявил Разин.

Вопрос о захоронении Доренко на Троекуровском кладбище рассматривался в пятницу с утра, после чего между родственниками произошла стычка, в которую пришлось вмешаться юристам, сообщил продюсер. Дети журналиста настаивали на захоронении в гробу, а жена — на кремации.

"Сегодня вызывалась юрист, которая разруливала эту ситуацию и помогала установить, кто имеет право принять окончательное решение по этому вопросу. Именно поэтому дочери обратились в органы внутренних дел", — добавил он.

В свою очередь, коллега-журналист Доренко рассказал РИА Новости, что дочери подозревают жену журналиста Юлию в отравлении мужа. "Но это бред, конечно", — отметил собеседник агенства.

Сергей Доренко умер 9 мая от разрыва аорты в возрасте 59 лет. Журналист ехал на мотоцикле в центре Москвы, внезапно почувствовал себя плохо и упал, спасти его не удалось. Его похоронят на Троекуровском кладбище в воскресенье.

Темы: В России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.05.2019, 23:36
Гость: Выпросят

Окажется, что ехал "под коксом"
10.05.2019, 23:25
Гость: Так они же мачеху подозревают,

а не Боширова с Петровым.
10.05.2019, 23:15
Гость: працельс

всё правильно девчонки сделали
это единственный способ заставить власть провести экспертизу
если власть откажется от экспертизы - значит это убийство
Все комментарии (8)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.