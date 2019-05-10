Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

22:16

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.

По его словам, девушки выступили против кремации.

"Они считают, что Сергей Доренко был отравлен. И в результате кремации могут быть скрыты следы убийства", — заявил Разин.

Вопрос о захоронении Доренко на Троекуровском кладбище рассматривался в пятницу с утра, после чего между родственниками произошла стычка, в которую пришлось вмешаться юристам, сообщил продюсер. Дети журналиста настаивали на захоронении в гробу, а жена — на кремации.

"Сегодня вызывалась юрист, которая разруливала эту ситуацию и помогала установить, кто имеет право принять окончательное решение по этому вопросу. Именно поэтому дочери обратились в органы внутренних дел", — добавил он.

В свою очередь, коллега-журналист Доренко рассказал РИА Новости, что дочери подозревают жену журналиста Юлию в отравлении мужа. "Но это бред, конечно", — отметил собеседник агенства.

Сергей Доренко умер 9 мая от разрыва аорты в возрасте 59 лет. Журналист ехал на мотоцикле в центре Москвы, внезапно почувствовал себя плохо и упал, спасти его не удалось. Его похоронят на Троекуровском кладбище в воскресенье.