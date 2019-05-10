Плакат «Не за такую страну проливалась кровь наших дедов» взорвал соцсети

14:39

Острую полемику вызвал плакат неизвестного молодого человека во время шествия «Бессмертного полка» в Екатеринбурге 9 мая.

Во время шествия «Бессмертного полка» директор ООО «Сеть городских порталов» Ринат Низамов разместил в своем Telegram-канале фотографию транспаранта одного из участников. На обратной стороне плаката написано «Не за такую страну проливалась кровь наших дедов».

В ходе обсуждения на форуме портала E1.RU мнения разделились. «Ну, а чего… он прав… воевали деды прадеды. строили страну. великую сильную богатую… и где она?!», — написал форумчанин oleg-lev74.

Другой пользователь под ником bergal подчеркнул, что раньше бойцы «понимали что за что жизнь отдают». А теперь «я должен отправить сыновей кого защищать? … Леонида Михельсона, Владимира Лисина, Вагита Алекперова, Алишер Усманов… Ольгу Глацких, Дмитрия Ионина?», — задается он вопросом.

Другие пользователи осудили парня. «Оно то может в чем-то и верно, но в данном случае провокация чистой воды», — поделился мнением ALEX1111ALEX.

Согласно опросу, проведенному E1.RU, 83% читателей поддержали высказывание на транспаранте.