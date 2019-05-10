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Плакат «Не за такую страну проливалась кровь наших дедов» взорвал соцсети

14:39 10.05.2019

Острую полемику вызвал плакат неизвестного молодого человека во время шествия «Бессмертного полка» в Екатеринбурге 9 мая.

Во время шествия «Бессмертного полка» директор ООО «Сеть городских порталов» Ринат Низамов разместил в своем Telegram-канале фотографию транспаранта одного из участников. На обратной стороне плаката написано «Не за такую страну проливалась кровь наших дедов».

В ходе обсуждения на форуме портала E1.RU мнения разделились. «Ну, а чего… он прав… воевали деды прадеды. строили страну. великую сильную богатую… и где она?!», — написал форумчанин oleg-lev74.

Другой пользователь под ником bergal подчеркнул, что раньше бойцы «понимали что за что жизнь отдают». А теперь «я должен отправить сыновей кого защищать? … Леонида Михельсона, Владимира Лисина, Вагита Алекперова, Алишер Усманов… Ольгу Глацких, Дмитрия Ионина?», — задается он вопросом.

Другие пользователи осудили парня. «Оно то может в чем-то и верно, но в данном случае провокация чистой воды», — поделился мнением ALEX1111ALEX. 

Согласно опросу, проведенному E1.RU, 83% читателей поддержали высказывание на транспаранте.

Темы: Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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10.05.2019, 19:28
Гость: Слава великому Сталину!

Единственно, что не хватает народу как воздух, это Сталина! Хлебнули мы воровского либерализма и поняли, нас обули, нас ограбили и грабят до сих пор. Поэтому никаких Утиных и прочих, только Сталин!
10.05.2019, 19:21
Гость: Конечно

Тролль ты интернетный, а не Виктор. Ты спроси у более 20 миллионов россиян, живущих за чертой бедности, чего им не хватает. Ты спроси у пенсионеров, живущих на копейки, чего им не хватает. Ты спроси у городов с уничтоженными заводами и фабриками чего им не хватает.
10.05.2019, 19:13
Гость: D.D.

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