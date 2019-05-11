]]> ]]>
Главная В России Новости

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ

19:51 11.05.2019
Митинг КПРФ © KM.RU
© KM.RU
Материалы по теме:

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал не возвращаться к культу личности Иосифа Сталина и не приписывать ему Победу в Великой Отечественной войне.

"Всякий раз, когда возникает эта тема, я напоминаю о том, что совсем недалеко от Москвы есть Бутовский полигон, куда нужно съездить тем, кто восхищается Сталиным, кто преклоняется перед его фигурой, и посмотреть, к каким последствиям привела его политика", - сказал он в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Архиерей заявил, что Сталин ответственен за репрессии 1920-1930-х годов, к которым церковь "очень ясно выразила" свое отношение, когда канонизировала "новомучеников и исповедников".

Говоря о личной роли Сталина в Победе в Великой Отечественной войне, митрополит отметил, что по этому вопросу возникает очень много споров, в том числе по поводу действий главы государства, направленных на ослабление армии в 1930-е годы.

По его словам, многие выдающиеся военачальники были расстреляны по подозрению в измене, а армия оказалась "совершенно не готовой" к этой войне. Он посоветовал вспомнить и о том, как Сталину доносили о готовящемся нападении, а он игнорировал эти донесения, в том числе донесения выдающегося разведчика Рихарда Зорге.

"Поэтому говорить о том, что победа Советского Союза в Великой Отечественной войне - это заслуга Сталина, никак нельзя. Я думаю, что это заслуга всего народа, которая была приписана Сталину из-за культа личности. Я не думаю, что возрождать этот культ личности нужно сейчас, в наше время", - цитирует митрополита Илариона "Интерфакс".

Темы: Взаимоотношения церкви и государства в России, Память о Великой Отечественной войне
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.05.2019, 01:01
Гость: СПРАВКА!

Из обращения иеромонаха Иллариона к советским офицерам и солдатам (во время событий в Литве в январе 1991 года) по радио "Свобода":
***
«Милые, родные мои братья-воины! ДЛЯ ЛИТВЫ НАСТУПИЛИ СТРАШНЫЕ ДНИ. ПРОЛИТА КРОВЬ НЕВИННЫХ ЛЮДЕЙ: уже более 15 погибших, более 150 раненых, 58 пропавших без вести. Все ЭТИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СОВЕРШЕНЫ РУКАМИ СОЛДАТ, которые получили приказ стрелять в безоружных людей.
Те, кто отдали этот чудовищный приказ — верные ПРОДОЛЖАТЕЛИ ДЕЛА тех ПАЛАЧЕЙ, которые расстреливали и репрессировали людей в 20-е, 30-е, 40-е годы, НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИИ. Если вы получите приказ опять стрелять в безоружных людей, опять давить их гусеницами танков, — не подчиняйтесь приказу! Стреляйте в воздух, не стреляйте вовсе, делайте что угодно, только не проливайте невинную кровь! …
Братья воины! …. Никто не простит вам убийства, пролитая кровь будет вечным позором для вас, для ваших сыновей, для РУССКОЙ НАЦИИ. Довольно жертв, хватит насилия! Все народы хотят мира.
…ВСЕМ УБИЙЦАМ — и тем, кто отдает приказы, и тем, кто их выполняет,— ПОЗОР, ПРОКЛЯТЬЕ, АНАФЕМА!

НАСТОЯТЕЛЬ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО СОБОРА Г. КАУНАС, ИЕРОМОНАХ ИЛЛАРИОН (АЛФЕЕВ))».
***
И этот персонаж (предавший анафеме наших солдат ни за что, ни про что, не говоря уже о шашнях с католиками) второй человек в РПЦ. Странно, однако.
12.05.2019, 00:58
Гость: для отк

И где в твоём ... правда, хохолик?
12.05.2019, 00:51
Гость: Чавес 10

Это был геноцид населения ради обогащения транснациональных корпораций. Геноцид очень жестокий и системный.
Все комментарии (68)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.