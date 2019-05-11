В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ

19:51

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал не возвращаться к культу личности Иосифа Сталина и не приписывать ему Победу в Великой Отечественной войне.

"Всякий раз, когда возникает эта тема, я напоминаю о том, что совсем недалеко от Москвы есть Бутовский полигон, куда нужно съездить тем, кто восхищается Сталиным, кто преклоняется перед его фигурой, и посмотреть, к каким последствиям привела его политика", - сказал он в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Архиерей заявил, что Сталин ответственен за репрессии 1920-1930-х годов, к которым церковь "очень ясно выразила" свое отношение, когда канонизировала "новомучеников и исповедников".

Говоря о личной роли Сталина в Победе в Великой Отечественной войне, митрополит отметил, что по этому вопросу возникает очень много споров, в том числе по поводу действий главы государства, направленных на ослабление армии в 1930-е годы.

По его словам, многие выдающиеся военачальники были расстреляны по подозрению в измене, а армия оказалась "совершенно не готовой" к этой войне. Он посоветовал вспомнить и о том, как Сталину доносили о готовящемся нападении, а он игнорировал эти донесения, в том числе донесения выдающегося разведчика Рихарда Зорге.

"Поэтому говорить о том, что победа Советского Союза в Великой Отечественной войне - это заслуга Сталина, никак нельзя. Я думаю, что это заслуга всего народа, которая была приписана Сталину из-за культа личности. Я не думаю, что возрождать этот культ личности нужно сейчас, в наше время", - цитирует митрополита Илариона "Интерфакс".