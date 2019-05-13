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Второй за сутки рейс SSJ-100 отложен из-за неисправности

11:55 13.05.2019
SSJ-100
Скриншот с YouTube
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Вылет самолета SSJ-100 авиакомпании "Азимут" из новосибирского аэропорта Толмачево в Ростов-на-Дону отложен на восемь часов, пишет "Интерфакс".

По расписанию вылет был назначен на 04:45 по Москве, однако по решению авиакомпании перенесен на 13:00 мск.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре агентству уточнили, что рейс отложен из-за технической неисправности судна. "Вылет состоится на резервном самолете, ориентировочно, в 17-18 часов (13-14 по Москве - ИФ), на рейс зарегистрировано более 90 пассажиров", - сказали в прокуратуре.

В ночь на понедельник авиакомпания задержала из-за технической неисправности вылет SSJ-100 из Краснодара в Челябинск. В итоге для выполнения рейса был предоставлен резервный борт.

Как сообщается на сайте телеканала "360", в пресс-службе авиаперевозчика «Азимут» объяснили перенос рейсов двух SSJ100 из Краснодара в Челябинск и из Новосибирска в Ростов-на-Дону. Отмечается, что авиафлот «Азимута» состоит исключительно из самолетов Sukhoi Superjet 100. «На рейсе Краснодар — Челябинск был заменен борт по технической причине. Задержка составила полтора часа. Рейс уже выполнен и в прямом и в обратном направлении», — рассказали "360" в пресс-службе компании. Задержка второго рейса также связана с "техническими причинами".

Кроме того, минувшей ночью SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в "Шереметьево" после вылета в Самару из-за проблем с давлением в кабине пилотов. Самолет удалось благополучно посадить, никто не пострадал.

Темы: Авиасообщение в России, Отмены и задержки авиарейсов, Российские авиакомпании, Авиация
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Комментарии читателей
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13.05.2019, 15:57
Гость: Иван простак

Налицо заговор авиакомпаний. Они дают понять, что они короли, могут запросто выпустить неподготовленный борт, если он российского производства, и будут диктовать стране условия по покупке импортных самолётов, разоряющих Россию.
Короче: нужен закон облагающий пошлинами закупку иномарок, и вы увидите как сразу, как по мановению волшебной палочки, начнут выпускать в рейс подготовленные Российские борта, и начнут их заказывать.
13.05.2019, 13:07
Гость: Гимн санкциям

"Польза"! "Польза", в этом твоя польза
Землю от пожару уберечь
Ты за мир, за дружбу ,за улыбки милых
За сердечность встреч.
13.05.2019, 13:04
Гость: Моня

""минувшей ночью SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в "Шереметьево" после вылета в Самару из-за проблем с давлением в кабине пилотов""

Это как? Форточку пилоты забыли закрыть? А в пассажирском салоне свое давление, хорошее - там стюардессы форточки закрывают :) Если честном, то с технической точки зрения звучит как галиматья - если есть разгерметизация, то она наступает по всему самолету.
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