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Главу отдела ФСБ России обвинили во взятке в 850 тысяч долларов

14:04 16.05.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Полковнику ФСБ Кириллу Черкалину, возглавляющему второй отдел управления «К», предъявили официальное обвинение в получении взятки на сумму 850 тысяч долларов.

Об этом 16 мая объявил судья Московского окружного военного суда Олег Москвитин на рассмотрении жалобы на арест силовика. Как пояснил судья, эту взятку Кирилл Черкалин получил от главы коммерческой фирмы, некого гражданина Назарова, за общее покровительство в период с 2012 по 2015 год.

В рублевом эквиваленте сумма взятки превышает 52 миллионов рублей. После рассмотрения жалобы суд отказался освободить полковника ФСБ из-под ареста.

Кирилла Черкалина арестовали в конце апреля. Вместе с ним задержаны два его бывших сослуживца - Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Их обвиняют в мошенничестве на общую сумму в 490 миллионов рублей.

По информации Anticorr.media, Кирилл Черкалин «примерно десять лет руководил контрразведчиками, курировавшими ЦБ и банки». Утверждается, что следственные действия связаны с делом бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.

Темы: Расследование преступлений в России, Расследования в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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16.05.2019, 17:53
Гость: Взяткодатель - не преступник ?

А чем депутаты хуже тех бизнецменов, которые тоже себе зарплаты назначают из полученной госпомощи? Да ещё эти пред-приниматели (они же и после-приниматели) взятками из государственных денег развращают юных полковников.
16.05.2019, 17:42
Гость: вадим иванович

блиин воруют как в последний день у меня каптёр был из курска так тащил всё на подряд портянки кальсоны как в баню рота пошла всё считай половина в стираных ну и развёл ты володенька крыс молодца аминь
16.05.2019, 17:25
Гость: ВВВ

Не слабо так, почти $миллион!
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