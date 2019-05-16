Главу отдела ФСБ России обвинили во взятке в 850 тысяч долларов

14:04

Полковнику ФСБ Кириллу Черкалину, возглавляющему второй отдел управления «К», предъявили официальное обвинение в получении взятки на сумму 850 тысяч долларов.

Об этом 16 мая объявил судья Московского окружного военного суда Олег Москвитин на рассмотрении жалобы на арест силовика. Как пояснил судья, эту взятку Кирилл Черкалин получил от главы коммерческой фирмы, некого гражданина Назарова, за общее покровительство в период с 2012 по 2015 год.

В рублевом эквиваленте сумма взятки превышает 52 миллионов рублей. После рассмотрения жалобы суд отказался освободить полковника ФСБ из-под ареста.

Кирилла Черкалина арестовали в конце апреля. Вместе с ним задержаны два его бывших сослуживца - Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Их обвиняют в мошенничестве на общую сумму в 490 миллионов рублей.

По информации Anticorr.media, Кирилл Черкалин «примерно десять лет руководил контрразведчиками, курировавшими ЦБ и банки». Утверждается, что следственные действия связаны с делом бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.