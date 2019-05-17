У полковника ФСБ Черкалина изъяли рекордные 12 млрд рублей

18:25

При обысках в квартирах начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина оперативники изъяли сумму, эквивалентную 12 миллиардам рублей. Об этом сообщил «Росбалт» со ссылкой на внутренние источники в спецслужбе.

В правоохранительных органах полагают, что эти деньги были получены чекистами от руководителей банков за покровительство коммерческих структур.

По информации «Росбалта», Черкалин мог оказывать покровительство по меньшей мере трем кредитным организациям, включая «Югру» и «Траст». По официальной версии, сотрудник спецслужб с 2013-го по 2015 год брал взятки на общую сумму в 850 тысяч долларов.

16 мая сообщалось, что Кирилла Черкалина обвинили в получении 850 тысяч долларов (около 55 миллионов рублей). Эту сумму силовик получил от главы коммерческой фирмы за общее покровительство. СМИ пишут, что платил Черкалину предприниматель по фамилии Назаров. По его же заявлению на полковника ФСБ завели уголовное дело.

«Мы подозреваем, что эти деньги были получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, в первую очередь — от руководителей банков. Расследование идет полным ходом, в деле могут появиться и другие конкретные случаи получения взяток на крупные суммы», — приводит «Росбалт» слова источника в правоохранительных органах.

Уголовное дело в отношении начальника отдела управления «К» возбудили 23 апреля 2019 года. Спустя два дня контрразведчик оказался задержан коллегами из ФСБ РФ. Вместе с ним были арестованы его бывшие сослуживцы из ФСБ — полковники Андрей Васильев и Дмитрий Фролов, обвиняемые в хищении имущества на полмиллиарда рублей.

Отметим, что найденная у Черкалина сумма на три миллиарда больше, чем предыдущий «рекорд» в делах о взяточничестве — найденные у экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко наличные почти на девять миллиардов рублей.