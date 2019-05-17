В Госдуму внесен законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр

13:08

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект об обязательной возрастной классификайии и маркировке компьютерных игр, в том числе онлайн-игр, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента.

Авторами документа выступили глава временной комиссии СФ по развитию информационного общества Людмила Бокова, зампреды комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин и Елена Мизулина, а также член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров.

"Сенаторы внесли законопроект, распространяющий на компьютерные игры действие закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", - цитирует агентство сообщение пресс-службы.

По словам Боковой, законопроект был подготовлен в связи с участившимися случаями актов насилия со стороны несовершеннолетних в образовательных учреждениях.

"В настоящее время оборот видео- и компьютерных игр должным образом не регулируется. Дети не защищены от демонстрации многочисленных актов насилия, содержащихся в видео- и компьютерных играх, в том числе тех, в которые играют посредством сети Интернет, то есть онлайн-игр. С целью наведения порядка в этой области предлагается распространить требования, предъявляемые федеральным законом "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", на такой вид информационной продукции, как видео- и компьютерные игры, включая онлайн-игры, путем введения обязательности возрастной классификации и маркировки данной продукции", - сказала сенатор.

По словам Боковой, принятие законопроекта "позволит усилить меры защиты детей от опасного контента и обеспечить более высокий уровень их информационной безопасности".