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Пенсионный фонд оцифровал 100% трудовых книжек россиян

11:41 17.05.2019
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Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на ПФР, однако Минтруда еще не внес соответствующий законопроект в Госдуму.

По данным издания, Минтруда планирует внести в Госдуму законопроект об электронных трудовых книжках до конца весенней сессии, то есть до 28 июля. Документ предполагает, что электронные трудовые книжки будут работать в тестовом режиме в течение 2020 года, а с 2021 года эта норма станет обязательной для всех работодателей. 

При этом законопроект предполагает исключения для тех россиян, которые подадут отдельные заявления на ведение трудовых книжек в бумажном формате. Для них бумажный вариант будет сохранен на протяжении всей трудовой деятельности. Однако для тех, кто будет впервые устраиваться на работу с 1 января 2021 года, трудовые книжки будут исключительно электронные.

Отмечается, что первые шаги по оцифровке трудовых книжек россиян Пенсионный фонд начал делать еще в конце 1990-х годов, когда в фонде начала внедряться внутренняя система персонального учета. За счет оцифровки 100% сведений о трудовой деятельности россиян сегодня пенсии могут назначаться практически полностью без участия человека. Так, за 2018 год дистанционно выплаты назначили по 1,3 млн онлайн-заявлений.

Однако  по словам экспертов газеты, далеко не все работодатели могут быть готовы к работе по новым правилам. В частности речь может идти о малых компаниях в отдельных регионах, фермерских хозяйствах, семейных предприятиях, фрилансерах. 

Обучение передаче сведений о трудовой деятельности в электронном виде начнется во втором полугодии, уточнили в пресс-службе ПФР. Организация уже проводит консультирование компаний в формате семинаров и встреч по разным вопросам, которые входят в зону ответственности фонда.

Темы: Министерство труда и социальной защиты населения РФ, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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17.05.2019, 16:20
Гость: Не Мойша

Это наши овцы и мы будем их стричь...
17.05.2019, 13:16
Гость: Прохожий

Я знаю реальные ситуации, когда работодатель (Райффайзен банк) наносил побои сотруднику, он рапортовал, его увольняли по надуманному предлогу по жесткой статье. Трудовая биография перечеркнута. На западе трудовых книжек нет, не в последнюю очередь из-за того что-бы какой нибудь законченный до***б не мог так перечеркнуть биографию.
17.05.2019, 12:41
Гость: xam

и никого даже не спросили
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