Пенсионный фонд оцифровал 100% трудовых книжек россиян

11:41

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на ПФР, однако Минтруда еще не внес соответствующий законопроект в Госдуму.

По данным издания, Минтруда планирует внести в Госдуму законопроект об электронных трудовых книжках до конца весенней сессии, то есть до 28 июля. Документ предполагает, что электронные трудовые книжки будут работать в тестовом режиме в течение 2020 года, а с 2021 года эта норма станет обязательной для всех работодателей.

При этом законопроект предполагает исключения для тех россиян, которые подадут отдельные заявления на ведение трудовых книжек в бумажном формате. Для них бумажный вариант будет сохранен на протяжении всей трудовой деятельности. Однако для тех, кто будет впервые устраиваться на работу с 1 января 2021 года, трудовые книжки будут исключительно электронные.

Отмечается, что первые шаги по оцифровке трудовых книжек россиян Пенсионный фонд начал делать еще в конце 1990-х годов, когда в фонде начала внедряться внутренняя система персонального учета. За счет оцифровки 100% сведений о трудовой деятельности россиян сегодня пенсии могут назначаться практически полностью без участия человека. Так, за 2018 год дистанционно выплаты назначили по 1,3 млн онлайн-заявлений.

Однако по словам экспертов газеты, далеко не все работодатели могут быть готовы к работе по новым правилам. В частности речь может идти о малых компаниях в отдельных регионах, фермерских хозяйствах, семейных предприятиях, фрилансерах.

Обучение передаче сведений о трудовой деятельности в электронном виде начнется во втором полугодии, уточнили в пресс-службе ПФР. Организация уже проводит консультирование компаний в формате семинаров и встреч по разным вопросам, которые входят в зону ответственности фонда.