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Минимальный размер оплаты труда увеличат в 2021 году

14:26 20.05.2019
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С 1 января 2021 года в России пересмотрят потребительскую корзину в большую сторону, в связи с этим увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России, передает ТАСС.

По словам министра, повышение стандартов минимальной заработной платы будет происходить и дальше. На основе этого будут смотреть на изменение соотношений по зарплатам бюджетников.

Он также отметил, что правительство продолжает жёстко контролировать субъекты России в этом направлении.

Минимальный размер оплаты труда — денежная величина, ниже которой работодатели не могут устанавливать месячную зарплату сотрудникам. Эта величина также влияет на оплату больничного, на размер пособия по беременности и родам.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России заявила, что считает необходимым установить законодательный запрет на включение в зарплату, не превышающую МРОТ, доплат за сверхурочную работу, за труд по ночам и в праздники.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Экономика и финансы, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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20.05.2019, 18:56
Гость: Иван

Очередные "мертвому припарки".
20.05.2019, 17:44
Гость: С 1 января 2021 года в России пересмотрят потребительскую

корзину в большую сторону,=
А чё так долго тянуть?
Есть такая зарплата в бюджетном учреждении - 12 145 р.
Минус НДФЛ, получается меньше МРОТ.
20.05.2019, 17:24
Гость: Му-го-га!!!

А у нас не так?!
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