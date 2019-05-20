Минимальный размер оплаты труда увеличат в 2021 году

14:26

С 1 января 2021 года в России пересмотрят потребительскую корзину в большую сторону, в связи с этим увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России, передает ТАСС.

По словам министра, повышение стандартов минимальной заработной платы будет происходить и дальше. На основе этого будут смотреть на изменение соотношений по зарплатам бюджетников.

Он также отметил, что правительство продолжает жёстко контролировать субъекты России в этом направлении.

Минимальный размер оплаты труда — денежная величина, ниже которой работодатели не могут устанавливать месячную зарплату сотрудникам. Эта величина также влияет на оплату больничного, на размер пособия по беременности и родам.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России заявила, что считает необходимым установить законодательный запрет на включение в зарплату, не превышающую МРОТ, доплат за сверхурочную работу, за труд по ночам и в праздники.