]]> ]]>
Главная В России Новости

В СБ ООН заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке

08:00 21.05.2019
Зал заседаний Совбеза ООН
Фото с сайта regnum.ru
Материалы по теме:

Большинство членов Совбеза ООН в понедельник не поддержали предложение России провести встречу в связи с принятым на Украине законом о языке, пишет "Интерфакс".

Так, пять членов Совета Безопасности ООН высказались в поддержку заседания, еще шестеро - против, и четыре страны воздержались.

Как пишет РИА Новости, в ходе заседания заместитель постпреда Великобритании в Совбезе ООН Джонатан Аллен выкриками с места прервал выступление постпреда России Василия Небензи, который выступал после того, как Совет отказался рассматривать вопрос о законе о госязыке на Украине.

"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.

Ожидалось, что СБ ООН в понедельник проведет заседание, которое будет посвящено принятию на Украине закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его проведение запросила Россия.

Ранее представители Франции, Германии и США заявили, что намерены заблокировать заседание, считая его несвоевременным. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подверг их позицию критике.

Темы: Россия, Великобритания, Организация объединенных наций (ООН)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.05.2019, 16:30
Гость: *

Ты за меня не переживай, ты переживай за то, как ответочка за борзеж нацюков прилетит!
21.05.2019, 16:28
Гость: *

"Хватит" - ооо, узнаю резидента ЕБНь-центра! "Хватит кормить Кавказ!"(с), "Хватит кормить Якутию", "Хватит кормить Иваново"...
21.05.2019, 16:17
Гость: Ха

немцы взяли реванш после 45-го года не только в Киеве, но ещё раньше в Московском Кремле, который с 93-го года только то и делает, что строит патриотичную мину для публики при продажной игре на Запад.
Все комментарии (34)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.