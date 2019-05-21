В СБ ООН заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке

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Большинство членов Совбеза ООН в понедельник не поддержали предложение России провести встречу в связи с принятым на Украине законом о языке, пишет "Интерфакс".

Так, пять членов Совета Безопасности ООН высказались в поддержку заседания, еще шестеро - против, и четыре страны воздержались.

Как пишет РИА Новости, в ходе заседания заместитель постпреда Великобритании в Совбезе ООН Джонатан Аллен выкриками с места прервал выступление постпреда России Василия Небензи, который выступал после того, как Совет отказался рассматривать вопрос о законе о госязыке на Украине.

"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.

Ожидалось, что СБ ООН в понедельник проведет заседание, которое будет посвящено принятию на Украине закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его проведение запросила Россия.

Ранее представители Франции, Германии и США заявили, что намерены заблокировать заседание, считая его несвоевременным. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подверг их позицию критике.