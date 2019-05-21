]]> ]]>
Главная В России Новости

Чиновникам Кремля и правительства вернули докризисные зарплаты

13:04 21.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

С 1 января 2019 г. сотрудники администрации президента и аппарата будут получать столько же, сколько до кризиса 2014–2015 гг, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Белому дому и Кремлю.

Как напоминает издание, впервые за четыре года не вышел «антикризисный» указ президента о сокращении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10%.

«Сколько отняли, столько и вернули», – подтвердил один из близких к Кремлю собеседников. То же самое происходит и в правительстве. «В конце прошлого года ходили слухи, что все вернут. Так и произошло», – рассказал источник.

Также на докризисный уровень вернулись зарплаты сотрудников аппарата Счетной палаты и членов Совета Федерации, сообщили собеседники.

В марте 2015 г. на 10% были уменьшены зарплаты президента, премьера, вице-премьеров и федеральных министров, в том числе силового блока, генпрокурора и председателя Следственного комитета, председателя ЦИК и его заместителей и др.

На столько же сократились зарплаты депутатов и сенаторов, федеральных госслужащих администрации президента, аппарата Счетной палаты и аппарата правительства. Тогда пресс-секретарь Путина пояснял, что это решение связано с «текущей экономической конъюнктурой».

Норма о 10%-ном сокращении продлевалась ежегодно до 2018 г. включительно. В этом году соответствующий президентский указ не вышел, но публично о возвращении заплат на докризисный уровень не объявлялось.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Экономика и финансы, Правительство России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.05.2019, 19:12
Гость: Вернут

приватизацией кладбищ.
21.05.2019, 18:26
Гость: SL

Не каждый вор ыдинорос-каждый ыдинорос вор!
21.05.2019, 18:01
Гость: гоша

Все правильно.. Им же так тяжело жить на свои копейки..
Все комментарии (26)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.