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В оценку работы внутриполитического блока Кремля вошло снижение протестов

10:48 22.05.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Для управлений внутриполитического блока администрации президента ввели шесть главных показателей эффективности (КPI). Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

Составленный перечень КPI включает в себя показатели по снижению уровня протестного потенциала, обеспечению общественно-политической устойчивости в регионах, повышению доли патриотичной молодежи и росту уровня социального оптимизма. Ранее РБК со ссылкой на источники писал, что для внутриполитического блока Кремля и вице-губернаторов по внутренней политике ввели KPI по доверию власти —президенту и главам регионов — и KPI по выборам.

Как рассказал источник издания, выполнение всех показателей, кроме KPI по выборам, будет оцениваться раз в год. За основу будут взяты результаты соцопросов ВЦИОМ и ФОМ, а также данные исследований, проводимых службой специальной связи и информации ФСО. «Критерий успешности руководства регионом будет один — оценка населения», — заявил один из собеседников РБК.

Власть, по словам [близкого к Кремлю источника РБК], должна принимать такие решения, чтобы россияне видели свет в конце тоннеля, а не погружались в депрессию. В качестве примера решения, которое положительно повлияло на социальное самочувствие граждан, источник приводит освобождение из-под домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова.

О том, что для внутриполитического блока Кремля, который курирует первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, введут KPI, источники РБК сообщили в ноябре 2018 года.

В апреле 2019-го Владимир Путин утвердил список показателей эффективности работы губернаторов. В нем 15 пунктов, первый из которых — уровень доверия к власти и лично к президенту.

Темы: Народные протесты, Россия, Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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22.05.2019, 15:58
Гость: *

Пробовали, не понравилось, пришлось СССР вальнуть, чтобы никто не мешал воровать...
22.05.2019, 15:56
Гость: *

"протесты надо снижать исключительно из пулеметов "Утес" - это крайняя мера, а решение должно быть комплексным! Начинать надо с воспитания: кто перед видео ПэЖэ ку не делает - тому пожизненный цик с гвоздями!
22.05.2019, 15:51
Гость: *

"В качестве примера решения, которое положительно повлияло на социальное самочувствие граждан, источник приводит освобождение из-под домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова" - охренеть... Если у власти реально такое искаженное сознание и восприятие, то кирдык стране, скорый кирдык...
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