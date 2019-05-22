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Названы две основные версии ЧП в московском метро

08:55 22.05.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
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В столичном метрополитене назвали две основные версии ЧП на Солнцевской линии.

Как пишет РИА Новости, специалисты рассматривают версии неисправности контактного рельса и неисправности токоприемника поезда. Выяснение точной причины займет неделю.

Вечером вторника, 21 мая, на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро от станции "Раменки" до станции "Хорошевская" не было движения поездов.

Станции "Савёловская", "Петровский парк" и "Шелепиха" Большой кольцевой линии московского метро были закрыты для входа. Всех пассажиров эвакуировали, на линию были выведены дополнительные маршруты автобусов "КМ" от станции "Раcсказовка" до "Савеловской".

Позднее представитель экстренных служб столицы сообщил, что работы по устранению неисправности на Солнцевской и Большой кольцевой линиях столичного метро завершены, движение восстановлено.

Темы: Происшествия, Метро в России, ГУП «Московский метрополитен»
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Комментарии читателей
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22.05.2019, 15:43
Гость: а

А с какой стати президент Украины Зеленский должен голодных россиян кормить? Это обязанность президента России. Но он только плодит нищету и голодающих.
22.05.2019, 15:18
Гость: Питон

Российские и московские власти своими "новациями" даже московское метро заложенное Сталиным умудрились довести до ручки. Вместо замены рельсов и вагонов только разные проездные карты вводят и увеличивают плату за проезд а больше не на что эта воровская банда не способна. Набрали китайцев котрые как кроты лопатами новые тунели роют за пайку риса и кривые китайские рельсы ложат. А еще насмехались над киевской электричкой которая через раз ломается, а у вас с метро тоже самое полный бардак.
22.05.2019, 15:05
Гость: А Крымский

мост стоит!
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