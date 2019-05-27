Минобороны ужесточит правила призыва в армию

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Минобороны предложило внести поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", касающиеся процедуры прохождения медкомиссии, пишет газета "Изевстия" со ссылкой на учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олега Жердева.

В частности ведомство планирует расширить полномочия призывных комиссий. Так, врачи смогут перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку. Они также смогут поставить под сомнение заключения гражданских врачей и отправлять призывников на повторное обследование.

Предполагается, что такие меры должны помочь в борьбе с врачами, которые за вознаграждение освобождали призывников от службы с помощью медсправок.

Законопроект вносит еще одно важное изменение: понятие "осмотр" будет изменено на "освидетельствование".

"Медосмотр — это поверхностное изучение состояния здоровья, а освидетельствование — это обследование с заключением о степени годности к военной службе", — сказал Жердев.

Также, согласно новым правилам, призывников, негодных к военной службе, при наличии медицинских показаний будут направлять "в медицинскую организацию для оказания помощи". При этом будет определен точный перечень учреждений, куда его могут направить.

В результате призывника либо вылечат и призовут, либо, если болезнь хроническая, полностью освободят от службы. Это также позволит Минобороны сэкономить деньги и поможет разгрузить госпитали военного ведомства.

В ведомстве отметили, что самые распространенные диагнозы, из-за которых призывников освобождают отслужбы — это плоскостопие, сколиоз, близорукость, гипертония, кожные заболевания и сахарный диабет.

Согласно указу президента России Владимира Путина во время весеннего призыва на военную службу должны быть призваны 135 тысяч человек. Призыв проводится в 83 субъектах Российской Федерации, кроме республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Весенний призыв-2018 пополнил армию 128 тысячами новобранцев. Осенью прошлого года призыв коснулся 132,5 тысячи человек.