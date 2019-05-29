]]> ]]>
Главная В России Новости

В России может появиться «отцовский капитал»

08:26 29.05.2019
Материалы по теме:

В России может появиться так называемый "отцовский капитал", пишет газета "Известия".

Как отмечает издание, "отцовский капитал" будет представлять собой субсидию, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка. Однако получить ее можно будет при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке.

Соответствующее предложение озвучили в комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства.

Отмечается, что «отцовский капитал» не будет исключать материнский, а станет дополнительной мерой финансовой поддержки семьи и традиционного брака. Выплата многодетным папам будет сопоставима с маткапиталом, размер которого с 2017 года составляет 453 тыс. рублей. Отцовский капитал в размере действующего материнского должен выплачиваться один раз.

"Это не просто финансовая, это поддержка еще и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи. Ведь, по исследованиям социологов, «третьего ребенка заказывает отец». Но крен сейчас в сторону важности материнства, и роль отцов в госпрограммах остается недооцененной", - говорят инициаторы проекта.

Реализацию проекта предполагается начать с Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма, после чего в него будут включены и другие регионы РФ. Предполагается, что это поможет к 2024 году достичь среднего коэффициента рождаемости в стране на уровне, который обозначен в нацпроекте (1,92–2,05 детей на одну женщину). Для этого потребуется выделение дополнительных средств в размере 1,25% от общего объема ВВП (больше трлн рублей) в течение пяти лет.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что условия выдачи отцовского капитала необходимо проработать, чтобы исключить возможность дискриминации той или иной семьи. В частности необходимо уточнить, в течение какого периода времени можно получить данную выплату и может ли мужчина рассчитывать на него в случае развода после рождения ребенка с учетом того, что обычно дети остаются с матерями.

Темы: Брак: проблемы и решения, Деятельность депутатов и выборных органов власти в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.05.2019, 15:08
Гость: А кому и плетку надо купить. Может еще список составить?

Чтобы в семье появился четвертый ребенок надо не только сережки красивые носить, но и мужу виагру покупать. А она дорогая (сам ведь не купит, пропьет).
29.05.2019, 14:58
Гость: Не ходите парни в ЗАГС

Действительно, надо увеличивать. А то нашим бедным женщинам, опять надеть нечего. Да и подружка новые сережки купила. Красиивыыые! Вы бы только б увидели, и сразу бы себе такие захотели.
29.05.2019, 14:54
Гость: Не все скоту масленица.

"Однако получить ее можно будет при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье"
Хороший, годный закон. Сейчас женский пол завоет из-за разности отцов в их "семьях". А то привыкли "брать на пузо" и жить потом за счет материнского капитала и алиментов.
"Предполагается, что это поможет к 2024 году достичь среднего коэффициента рождаемости в стране на уровне, который обозначен в нацпроекте (1,92–2,05 детей на одну женщину)"
Ага. Сейчас все всё бросят и начнут размножаться. Сначала надо законодательно отменить антимужские законы.
Все комментарии (12)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.