В России может появиться «отцовский капитал»

08:26

В России может появиться так называемый "отцовский капитал", пишет газета "Известия".

Как отмечает издание, "отцовский капитал" будет представлять собой субсидию, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка. Однако получить ее можно будет при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке.

Соответствующее предложение озвучили в комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства.

Отмечается, что «отцовский капитал» не будет исключать материнский, а станет дополнительной мерой финансовой поддержки семьи и традиционного брака. Выплата многодетным папам будет сопоставима с маткапиталом, размер которого с 2017 года составляет 453 тыс. рублей. Отцовский капитал в размере действующего материнского должен выплачиваться один раз.

"Это не просто финансовая, это поддержка еще и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи. Ведь, по исследованиям социологов, «третьего ребенка заказывает отец». Но крен сейчас в сторону важности материнства, и роль отцов в госпрограммах остается недооцененной", - говорят инициаторы проекта.

Реализацию проекта предполагается начать с Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма, после чего в него будут включены и другие регионы РФ. Предполагается, что это поможет к 2024 году достичь среднего коэффициента рождаемости в стране на уровне, который обозначен в нацпроекте (1,92–2,05 детей на одну женщину). Для этого потребуется выделение дополнительных средств в размере 1,25% от общего объема ВВП (больше трлн рублей) в течение пяти лет.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что условия выдачи отцовского капитала необходимо проработать, чтобы исключить возможность дискриминации той или иной семьи. В частности необходимо уточнить, в течение какого периода времени можно получить данную выплату и может ли мужчина рассчитывать на него в случае развода после рождения ребенка с учетом того, что обычно дети остаются с матерями.