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Глава Китая Си Цзиньпин приедет в Россию в июне

13:16 29.05.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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В Министерстве иностранных дел Китая назвали дату визита лидера страны Си Цзиньпина в Россию: глава КНР прилетит в Москву в июне. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на китайское дипломатическое ведомство.

Более подробная информации о высоком визите пока не сообщается.

Как ранее сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, во время своего летнего визита в Россию Си Цзиньпин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«В июне предстоит, наверное, самое важное мероприятие в двусторонних отношениях [с Китаем] текущего года — это государственный визит председателя КНР в Россию», — приводит «Интерфакс» слова Ушакова.

Он добавил, что визит лидера Китая в Россию будет состоять из двух частей. Первая — это сам государственный визит, который будет в Москве, а затем Си Цзиньпин приедет в качестве главного гостя на Петербургский экономический форум.

Президент России Владимир Путин 26 апреля на встрече с Си Цзиньпином в Пекине подчеркнул, что в этом году Россия и Китай отмечают 70-летие установления дипломатических отношений.

Глава Российского государства пригласил своего китайского коллегу в Россию с государственным визитом, который станет серьезным политическим событием в двусторонних отношениях стран.

Темы: Китай, Отношения России и Китая, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.05.2019, 15:39
Гость: На поезде приедет?

Надо ему Байкал показать. Пускай пока присмотрится.
29.05.2019, 15:33
Гость: RS

Такая договорённость может состояться при встрече с Трампом.
29.05.2019, 15:13
Гость: Ник16

Именно так и будет. Си получит всё что ему нужно, а Россия я дырку от бублика. Однако Китай так и не признал Крым российской территорией.
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