Глава Китая Си Цзиньпин приедет в Россию в июне

13:16

В Министерстве иностранных дел Китая назвали дату визита лидера страны Си Цзиньпина в Россию: глава КНР прилетит в Москву в июне. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на китайское дипломатическое ведомство.

Более подробная информации о высоком визите пока не сообщается.

Как ранее сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, во время своего летнего визита в Россию Си Цзиньпин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«В июне предстоит, наверное, самое важное мероприятие в двусторонних отношениях [с Китаем] текущего года — это государственный визит председателя КНР в Россию», — приводит «Интерфакс» слова Ушакова.

Он добавил, что визит лидера Китая в Россию будет состоять из двух частей. Первая — это сам государственный визит, который будет в Москве, а затем Си Цзиньпин приедет в качестве главного гостя на Петербургский экономический форум.

Президент России Владимир Путин 26 апреля на встрече с Си Цзиньпином в Пекине подчеркнул, что в этом году Россия и Китай отмечают 70-летие установления дипломатических отношений.

Глава Российского государства пригласил своего китайского коллегу в Россию с государственным визитом, который станет серьезным политическим событием в двусторонних отношениях стран.