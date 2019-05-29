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Первые поезда по Крымскому мосту отправятся в Москву и Петербург

22:10 29.05.2019
Крымский мост
Скриншот с YouTube
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Первые пассажирские поезда будут запущены через Крымский мост в начале декабря.

Как пишет РИА Новости, первые поезда будут курсировать в направлении Москвы и Санкт-Петебрурга начиная с 9-10 декабря. А уже с апреля-мая 2020 года через Керченский пролив будут курсировать 11 поездов: три из них - в близлежащие населенные пункты, оставшиеся 8 - в крупные города, такие как Мурманск, Краснодар и Екатеринбург.

Предположительно на этих маршрутах будут использоваться новые плацкартные и купейные вагоны.

Мост через Керченский пролив, связывающий Крым с Краснодарским краем, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Год назад, 15 мая, его открыли для автомобилей, хотя изначально это было запланировано на декабрь.

Темы: Крым, Туристические маршруты и направления, Железнодорожный транспорт в России
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