Первые поезда по Крымскому мосту отправятся в Москву и Петербург

22:10

Первые пассажирские поезда будут запущены через Крымский мост в начале декабря.

Как пишет РИА Новости, первые поезда будут курсировать в направлении Москвы и Санкт-Петебрурга начиная с 9-10 декабря. А уже с апреля-мая 2020 года через Керченский пролив будут курсировать 11 поездов: три из них - в близлежащие населенные пункты, оставшиеся 8 - в крупные города, такие как Мурманск, Краснодар и Екатеринбург.

Предположительно на этих маршрутах будут использоваться новые плацкартные и купейные вагоны.

Мост через Керченский пролив, связывающий Крым с Краснодарским краем, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Год назад, 15 мая, его открыли для автомобилей, хотя изначально это было запланировано на декабрь.