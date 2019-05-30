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Более 60 человек задержаны по подозрению в мошенничестве в сфере ЖКХ

09:46 30.05.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
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Полицейские задержали свыше 60 участников организованной группы, подозреваемых в мошенничестве, которые под предлогом оказания услуг в сфере ЖКХ обманули более 100 граждан, пишет "Интерфакс".

"Сотрудниками полиции пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве под предлогом оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, задержаны свыше 60 человек, в том числе предполагаемые организаторы", - цитирует издание слова официального представителя МВД Ирины Волк.

Подозреваемые сообщали жильцам о предстоящем капитальном ремонте и навязывали услуги по замене труб отопления и водоснабжения по завышенной в десятки раз стоимости.

"Преимущественно жертвами аферистов становились одинокие пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями, соучастники снимали происходящее на камеру мобильного телефона", - отметила Волк.

По данным следствия, в каждую группу входило не менее 15 рядовых участников, которые обходили квартиры, подбирая потенциальных заказчиков, а затем заключали фиктивные договоры и получали деньги.

Волк отметила, что в мошенническую схему были вовлечены сантехники, а также водители, которые отвозили потерпевших к банкоматам, если у них не было наличных денег для расчета за оказанные услуги.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). По предварительным данным, от действий фигурантов пострадали более 100 граждан.

"Проведены обыски на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Тверской областей в помещениях, арендованных соучастниками в различных бизнес-центрах под офисы, call-центр и бухгалтерию, где были обнаружены предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел", - заключила Волк.

Следственные действия по установлению всех обстоятельств мошенничества продолжаются.

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Финансовые махинации и аферы, МВД России
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Комментарии читателей
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30.05.2019, 16:00
Гость: kornilio

Вот неудачники... Так ну очень хотели стать настоящими мошенниками на скорую руку... Однако никто из чиновников видимо не захотел новоиспечённых мошенников крышевать ... Уж больно мелкое и пакостное дело обирать пенсионеров и инвалидов.. На этом деле кубометр долларов не соберёшь... Ну взяли и закрыли их для улучшения отчётности по раскрываемости сразу в четырёх областях.. одно раскрытое дело а пошло в отчёт в четырёх регионах..
30.05.2019, 13:33
Гость: Taran

Не там роют, не там. Необходимо перво-наперво монополистов шерстить. Ежегодные повышения тарифов не могут объяснить сами составляльщики таких повышений. А РЭКи в регионах, за денежку НЕ малую, не проверяя, данные повышения подмахивают. А от этих повышений автоматом все повышается. А вы про каких то мелких неудачников к количестве 60 рыл повествуете...
30.05.2019, 13:19
Гость: Макар

///..Более 60 человек задержаны по подозрению в мошенничестве в сфере ЖКХ...///
Думал, в сфере жкх работает гораздо борлоьше народу...или остальные откупились, как всегда...
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