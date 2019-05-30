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Путин подписал закон, разрешающий больным ВИЧ усыновлять детей

08:06 30.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Владимир Путин подписал закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей, пишет РИА Новости

Согласно закону, суды смогут отступать от положений статьи 127 Семейного кодекса. Теперь, больной ВИЧ и (или) вирусом гепатита C может усыновить ребенка, если живет с ним "в силу уже сложившихся семейных отношений".

Кроме того, такое решение могут принять "с учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств".

Ранее Конституционный суд признал не соответствующими Конституции нормы Семейного кодекса и перечня заболеваний, не позволяющие людям с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С усыновлять детей, которых они воспитывают.

Поводом к вынесению такого решения стало дело по жалобе супружеской пары из Подмосковья. В 2012 году женщину заразили ВИЧ в больнице, где она оказалась из-за выкидыша. После этого ее сестра родила им ребенка путем искусственного оплодотворения. Несмотря на то, что он постоянно живет у заявителей и воспитывается ими, суды общей юрисдикции из-за ВИЧ отказали паре в его усыновлении.

Темы: Дети без родителей и проблема усыновления в России, Законотворческая деятельность в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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30.05.2019, 13:22
Гость: Зоя

А были сообщения, что вирус грозит общающимся с ВИЧ-инфицированными. Во всяком случае физических контактов детям и усыновителям никак не избежать. Даже просто поцелуи несут ребенку смертельную опасность заразиться ВИЧ.
И подвергать детей смертельному риску, да еще находясь на высшем государственном посту - это может только убежденный враг и человеконенавистник.
30.05.2019, 12:54
Гость: IgS

Ему надо убрать из правительства и госкорпораций инфицированных жадностью людей, или вколоть им и себе литров пять совести каждому. Но сначала все-таки химиотерапия подлости. Потом пусть работают.
30.05.2019, 11:54
Гость: гость

На очереди геи, лесбиянки, трансгендеры и т.д. Спасибо от них всех, Владимир Владимирович.
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