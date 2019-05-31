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ВЦИОМ начал по-новому измерять рейтинг Путина

20:31 31.05.2019
© KM.RU, Пресс-служба Кремля
© Пресс-служба Кремля
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изменил методику опроса о доверии россиян к политикам. На сайте ВЦИОМа появился новый раздел «Доверие политикам». Теперь респондентам предлагается ответить на закрытый вопрос: «Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете …?» и далее следует список пяти российских политиков: Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов.

Согласно проведенному исследованию, о доверии Владимиру Путину заявили 72,3% опрошенных. Эта цифра превышает даже уровень одобрения его деятельности как института государственной власти (64,5%).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM” о результатах нового опроса, сказал, что у президента может быть только один рейтинг — это то, как люди оценивают работу президента. «Если смотреть на цифры, получается, что можно одобрять, но не доверять. Или доверять, но не одобрять»,— сказал Песков.

Ранее респондентам в течение 13 лет предлагалось ответить на открытый вопрос: «Кому из политиков вы доверяете?» По такой методике рейтинг доверия Владимиру Путину на прошлой неделе упал до исторического минимума — 30,5%. 28 мая глава ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил падение рейтинга доверия Владимиру Путину «эффектом черных очков». По его словам, острая фаза кризиса в России закончилась, но реальные доходы не увеличиваются, а надежда на рост благосостояния не оправдалась, и это негативно влияет на мнение людей.

Дмитрий Песков попросил социологов разъяснить, как может падать доверие, но расти электоральный рейтинг? На это  Федоров ответил, что социологи применяли различные методики.

Темы: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Владимир Путин
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Комментарии читателей
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01.06.2019, 02:42
Гость: Ник16

ВЦИООМ, к тебе обращаюсь -будь ты проклят.
01.06.2019, 02:37
Гость: ABCD

«Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете …?»
А внизу список ответов которые нужно подчеркнуть:
- "да, я доверяю Путину"
-"Нет, я доверяю Путину".
И вспомнился советский мультик- "так вы и есть за меня будите?-АГА!"
Полагаю, что в новой системе рейтингов политиков в РФ это примерно так же- "так вы и "одобрять" за меня будите? -АГА!" ну и далее-
-"так вы и голосовать за меня будите? -АГА!"
01.06.2019, 01:42
Гость: бп-320

вот что измение методики ЖИВОТВОРЯЩИЕ делает !!! Хотя первый раз спрашивали о том как оцениваете .а второй является предателем или нет .
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