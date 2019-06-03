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В Нижегородской области турбаза отказалась принимать детей с ВИЧ

22:14 3.06.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Спортивная деревня «Новинки» в Нижегородской области отказалась разместить 50 детей с ВИЧ-положительным статусом и их родителей. Об этом сообщает издание KozaPress со ссылкой на директора благотворительного фонда «СТЭП» Ольгу Кузьмичеву.

Кузьмичева рассказала, что 2 июня с ней связалась администратор турбазы, сообщившая, что сотрудники отказываются обслуживать детей, так как боятся заразиться.

Администратор турбазы подтвердила изданию эту информацию. По ее словам, против размещения детей с ВИЧ выступили около 10 сотрудников.

«Для меня шок сам факт того, что под носом откровенное невежество и дискриминация процветает, и ещё по отношению к детям», – сокрушается Ольга Кузьмичева, которая первой в Нижнем Новгороде открыто заявила о своем ВИЧ-статусе и уже много лет, учредив специальный фонд, помогает другим ВИЧ-позитивным.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что проведут разъяснительную работу на турбазе и расскажут сотрудникам о том, как передается ВИЧ.

Темы: Нижний Новгород, Нижний Новгород, Профилактика и лечение ВИЧ, Дети
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Комментарии читателей
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04.06.2019, 01:32
Гость: док

Именно для Юляши твой рассказ.Ересь выше крыши!
04.06.2019, 00:16
Гость: Трамп

Дурь какая. До родов не выяснили наличие у родителеи ВИЧ, а после смерти выяснили, что у него с рождения.
04.06.2019, 00:15
Гость: Доктор Добро

Ты не медик,а фуфлогон.Россия одна из НАИМЕНЕЕ зараженных Спидом стран мира,потому что извращенцам в России нет зеленого света.
Все комментарии (10)
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