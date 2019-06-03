В Нижегородской области турбаза отказалась принимать детей с ВИЧ

22:14

Спортивная деревня «Новинки» в Нижегородской области отказалась разместить 50 детей с ВИЧ-положительным статусом и их родителей. Об этом сообщает издание KozaPress со ссылкой на директора благотворительного фонда «СТЭП» Ольгу Кузьмичеву.

Кузьмичева рассказала, что 2 июня с ней связалась администратор турбазы, сообщившая, что сотрудники отказываются обслуживать детей, так как боятся заразиться.

Администратор турбазы подтвердила изданию эту информацию. По ее словам, против размещения детей с ВИЧ выступили около 10 сотрудников.

«Для меня шок сам факт того, что под носом откровенное невежество и дискриминация процветает, и ещё по отношению к детям», – сокрушается Ольга Кузьмичева, которая первой в Нижнем Новгороде открыто заявила о своем ВИЧ-статусе и уже много лет, учредив специальный фонд, помогает другим ВИЧ-позитивным.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что проведут разъяснительную работу на турбазе и расскажут сотрудникам о том, как передается ВИЧ.