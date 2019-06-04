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ФСБ потребовала у «Яндекса» ключи шифрования

11:16 4.06.2019
Фото с сайта yandex.ru
Фото с сайта yandex.ru
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ФСБ потребовала у компании «Яндекс» ключи шифрования к данным пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Об этом 4 июня сообщил РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, это произошло несколько месяцев назад, и «Яндекс» все еще не выполнил требование. Это якобы связано с тем, что компания считает толкование закона спецслужбой слишком широким и обеспокоена возможным уроном из-за сотрудничества с ФСБ, следует из публикации.

Как пишет РБК, ФСБ потребовала у «Яндекса» так называемые сессионные ключи, передача которых, по словам экспертов, предоставит не только доступ к переписке, но и к логину, паролю и метаданным, а также позволит анализировать трафик.

В «Яндексе» отказались подтвердить информацию о получении требования от ФСБ. 

По словам собеседника РБК, близкого к «Яндексу», компания обеспокоена тем, что сотрудничество с ФСБ может привести к оттоку пользователей, потере доли на рынке и, как следствие, существенным денежным потерям. «Иностранные компании, например Google, ФСБ не принуждает к такому сотрудничеству, поэтому «Яндекс» тут видит угрозу своему конкурентному положению», — говорит он.

За отказ передать ФСБ ключи шифрования в России полагаются санкции вплоть до блокировки. За неисполнение требования спецслужбы мессенджер Telegram был сперва оштрафован на 800 тысяч рублей, а затем внесен в реестр запрещенных ресурсов.

Темы: Интернет в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ), Яндекс
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Комментарии читателей
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04.06.2019, 18:58
Гость: Свидетель

Лучше бы арестовали Киссенджера и допросили кого и как он вербовал в России.
04.06.2019, 17:12
Гость: Иван простак

Критики контроля в основном поклонники США. Типа там соблюдают права. Напомню: АРРLE до последнего сопротивлялся ФБР, но выдал шифр.
04.06.2019, 17:03
Гость: костя

НУ И ЛАДНО.... Свалим с Яндекса.
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