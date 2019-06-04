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Верховный суд признал законным запрет на отдых полицейских за рубежом

15:12 4.06.2019
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Верховный суд отказал в удовлетворении иска бывшего сотрудника МВД Максима Лужных, пытавшегося оспорить запрет полицейским на выезд за границу по частным делам. Об этом сообщило РИА Новости.

Лужных — бывший командир взвода ДПС Южного округа Москвы — был уволен из правоохранительных органов в 2016 году после того, как съездил на отдых в Болгарию и Доминиканскую республику.

Бывший полицейский настаивал, что правило нарушает нормы Конституции, провозгласившей свободу передвижения, и федеральный закон, который запрещает выезд только носителям гостайны, к которым он не относится.

Представители МВД, в свою очередь, заявили суду, что Лужных был уволен не из-за нарушения правил выезда за рубеж, которые он оспаривал, а за дисциплинарный проступок: в рапорте он указал, что будет отдыхать в Сочи и за это получил дополнительные три дня отпуска.

МВД и Минюст также указывали, что решение о возможности выезда за границу по частным делам принимается на основании мотивированного рапорта сотрудника, то есть речь идет не о запрете, а о необходимости уведомлять о плане поездки начальство.

Представитель Лужных Владимир Воронцов, пишут «Ведомости», заявил, что планирует обжаловать решение Верховного суда, а затем обратиться в Конституционный суд или Европейский суд по правам человека.

Лужных ранее безуспешно пытался оспорить увольнение в районном суде и Мосгорсуде.

Несколько лет назад сотрудникам силовых структур, включая правоохранительные органы, запретили посещение ряда стран без одобрения руководства. Например, в список разрешенных для посещения государств, составленный для сотрудников МВД в 2018 году, входили 13 стран. Болгарии и Доминиканской республики в нем не было.

Темы: Россия, Правоохранительные органы в России, Законотворческая деятельность в России, МВД России
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Комментарии читателей
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04.06.2019, 21:51
Гость: А что поделаешь...

Мент когда поедет отдыхать на Запад. Увидид как живут НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ. И по приезду не будет рьяно защищать Медведева который постоянно ездит в Италию на свои виноградники. А ведь Медведев есть тот самый носитель гостайны. Он же премьер министр.Получается ему Медведеву можна ездить в НАТО а простому менту нельзя.
Кривая система в России живёт и побеждает.
04.06.2019, 18:49
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

И чего это он такого секретного знал, в МВД то?
04.06.2019, 17:11
Гость: anton

МВД всегда будет убедительна в таком правовом государстве и никогда этот крючок с разрешением на выезд не отдаст. Этим пользуются и в оборонке, где всегда есть возможность нагадить по закону неудобным и несговорчивым. 3 дня к отпуску, это повод, который если захотоли то даже не заметили.
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