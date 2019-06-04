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Стали известны причины драки, в которой погиб спецназовец

16:24 4.06.2019
Фото из соцсети
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Стали известны причины кровавой бойни в Подмосковье, в результате которой был убит ударом ножа в сердце заступившийся за двоих русских парней 24-летний спецназовец ГРУ Никиты Белянкин. Кроме того, с ножевым ранением в живот с места происшествия госпитализирован 28-летний Александр Сергеев. Уже сейчас ясно, что именно этот молодой человек был зачинщиком конфликта, пишет КП.

"Он отдыхал в тот вечер с другом. В какой-то момент, разгоряченный алкоголем, он громко произнес фразу: "что-то много чурок в кафе". Это услышали посетители кафе, после чего и началась драка", - рассказали изданию источники,  близкие к следствию.

Сам молодой человек заявлял, что на него накинулись без причины. Но его версию опровергли многочисленные свидетели из числа персонала и посетителей заведения. Сейчас мужчина находится в больнице.

Личности всех участников драки уже установлены. В списке 11 фамилий, большинство из которых армянские. Обвинение пока никому из них не предъявлено. Из-за плохого качества записи с камер видеонаблюдения установить, у кого из них был нож, оказалось не так просто.  А сами представители армянской диаспоры покрывают друг друга и дают показания, которые не проливают свет на произошедшее.

Темы: Расследование преступлений в России
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Комментарии читателей
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05.06.2019, 00:10
Гость: працельс

Главное - это то, что этот убийца будет считаться у псевдороссиян героем!!!
Ну как же - убил русского.
Они его будут прятать, скрывать и всячески сочувствовать.
И скажите мне что это не так!!
А раз так - то что между нами общего? Ни-че-го!!!
04.06.2019, 23:54
Гость: Гость

Причина драки одна - гости ведут себя в России как хозяева.
04.06.2019, 23:29
Гость: Федор

Всех нападавших в лагеря, а не разбираться, кто из них оказался с ножом.
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