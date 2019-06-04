Стали известны причины драки, в которой погиб спецназовец

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Стали известны причины кровавой бойни в Подмосковье, в результате которой был убит ударом ножа в сердце заступившийся за двоих русских парней 24-летний спецназовец ГРУ Никиты Белянкин. Кроме того, с ножевым ранением в живот с места происшествия госпитализирован 28-летний Александр Сергеев. Уже сейчас ясно, что именно этот молодой человек был зачинщиком конфликта, пишет КП.

"Он отдыхал в тот вечер с другом. В какой-то момент, разгоряченный алкоголем, он громко произнес фразу: "что-то много чурок в кафе". Это услышали посетители кафе, после чего и началась драка", - рассказали изданию источники, близкие к следствию.

Сам молодой человек заявлял, что на него накинулись без причины. Но его версию опровергли многочисленные свидетели из числа персонала и посетителей заведения. Сейчас мужчина находится в больнице.

Личности всех участников драки уже установлены. В списке 11 фамилий, большинство из которых армянские. Обвинение пока никому из них не предъявлено. Из-за плохого качества записи с камер видеонаблюдения установить, у кого из них был нож, оказалось не так просто. А сами представители армянской диаспоры покрывают друг друга и дают показания, которые не проливают свет на произошедшее.