Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца в Красногорске

12:18

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего военнослужащего Никиты Белянкина под Красногорском, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

По ее словам, оба задержанных являются уроженцами одной из стран СНГ. "Роль каждого из них устанавливается следствием", — добавила Петренко.

Отмечается, что по местам жительства задержанных "проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей". "По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы. Продолжаются иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", - отметила она.

"Все другие участники происшествия установлены, с рядом из них уже работают следователи, их действиям будет дана правовая оценка", - добавила Петренко.

Ранее в управлении СК и МВД по Московской области сообщили, что 1 июня неизвестный зарезал мужчину в ходе драки под Красногорском, возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Погибший - боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин.