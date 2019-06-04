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Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца в Красногорске

12:18 4.06.2019
© KM.RU, Алексей Белкин

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего военнослужащего Никиты Белянкина под Красногорском, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

По ее словам, оба задержанных являются уроженцами одной из стран СНГ. "Роль каждого из них устанавливается следствием", — добавила Петренко.

Отмечается, что по местам жительства задержанных "проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей". "По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы. Продолжаются иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", - отметила она.

"Все другие участники происшествия установлены, с рядом из них уже работают следователи, их действиям будет дана правовая оценка", - добавила Петренко.

Ранее в управлении СК и МВД по Московской области сообщили, что 1 июня неизвестный зарезал мужчину в ходе драки под Красногорском, возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Погибший - боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин.

Темы: Последствия снегопадов и ливней, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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04.06.2019, 18:16
Гость: жизнь она такая

Как-то неубедительно всё. Постановочное какое-то видео. Точно так же и другие госорганы после своих зубодробительных провалов разыгрывают такие же сцены с задержанием горемык.
Удручающее зрелище.
04.06.2019, 16:32
Гость: славянин - идеология обмана народа

Специфичный и даже конспирологический состав сегодняшней власти в России такой, что негласно эта власть защищает интересы "понаехавших" с кавказа. Налицо грубое попрание интересов русского большинства в стране. Не соблюдается пропорционадьное численности представительство русских в структурах власти.
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Мало того власть под видом нехватки рабочих рук активно завлекает в Центральные регионы страны людей с чуждой нам культурой. Происходящее в стране перемешивание людей, наций и народностей это сознательная политика управляемого хаоса, проводимая антирусским лобби во власти. Власть любой ценой старается не допускать доминирования русских во власти и бизнесе. Это чистой воды троцкизм в политике. В таком же ключе проводится и кадровая политика, когда наверх во власть и бизнес тянут только своих по цеху или даже приезжих, но только не русских.
04.06.2019, 16:25
Гость: Гость

Это их кафе было если шашлычник убил спецназовца? Это кафе теперь сожгут скорее всего. Такие гости в России не нужны. Ведут себя как хозяева в чужой стране.
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