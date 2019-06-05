Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства

10:20

Только четыре российских министерства можно назвать полностью открытыми. Как пишет РБК, к такому выводу пришли эксперты из АНО «Инфокультура» и Центра перспективных управленческих решений в докладе для Счетной палаты.

Эксперты охарактеризовали ситуацию в России как «инерционную открытость». Формально госорганы публикуют большие информативные массивы. Но нередко они оказываются малосодержательными, запутанными или представляют данные в некорректном формате и с усложненной структурой. Встречаются и пустые, символические наборы данных.

Тема открытости власти особенно актуальна для выполнения национальных проектов. При этом ситуация с прозрачностью работы госорганов в России ухудшается, говорят эксперты. Свободный доступ к информации позволяет избирателям контролировать решения чиновников и следить за тем, на что расходуются государственные средства. Открытые данные расширяют возможности для создания новых общественных проектов и бизнеса, а также гражданских расследований коррупции. Свобода информации является «механизмом раскрытия провалов государственной системы управления», подчеркивается в документе.

Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации. По этому направлению большинство госорганов попало в высшую категорию.

Эксперты отметили высокое качество данных Минфина и Казначейства, особенно информацию о федеральном бюджете; МВД наиболее полно раскрывает статистику — например, по преступлениям и ДТП. ФСИН раскрывает «интересные» наборы вплоть до характеристик осужденных по преступлениям; Минприроды предоставляет гражданам возможность оперативно сообщать об экологических проблемах с помощью сервиса priroda-ok.ru. Минкультуры запустило интерактивную карту объектов культурного наследия; Минкомсвязь, Роснедра, Роспатент предоставляют возможность запросить еще не опубликованные наборы данных;

Больше всего замечаний у экспертов вызвали сайты Минобрнауки и Минпросвещения, где не работает поиск и нет полноценного раздела с открытыми данными.

Отмечается, что на многих государственных сайтах опубликованы устаревшие данные. Ошибки эксперты обнаружили в информации Роскомнадзора и Минспорта. Росстат регулярно публикует актуальные данные. Но в их структуре встречаются неточности, а система ЕМИСС (координатор — Росстат, оператор — Минкомсвязь) иногда не справляется с большими запросами.

Хуже всего обстоят дела с ответами на запросы. Уровень взаимодействия с гражданами эксперты оценили, разослав в госорганы письма. Без ответа осталось 43% запросов. Почти в половине случаев пришли «отписки», которые не отвечали на вопрос, а половина ведомств ответила позже установленного законом срока в 30 дней.

Отдельно эксперты затронули проблему открытости госкорпораций. Они получают существенные полномочия и многомиллиардные субсидии, но не попадают под требования открытости, предъявляемые органам власти или акционерным обществам. «В результате возникает уникальная ситуация, когда часть деятельности государства фактически выпадает из-под возможности какого-либо общественного контроля», — подчеркивается в докладе.

Авторы доклада считают необходимым создать единый орган по проблеме открытости. Возникшая в 2012 году инициатива «Открытое правительство» с позицией профильного министра была свернута в 2018 году. «Из-за структурных проблем, слабой институциализации и отсутствия серьезных полномочий оно не смогло достаточно эффективно выполнять свои функции», — считают эксперты.