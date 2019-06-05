Предъявлено обвинение предполагаемому убийце ветерана ГРУ

12:54

Следствие предъявило одному из четверых задержанных обвинение в убийстве бывшего военнослужащего Никиты Белянкина в Красногорске,сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

"Следствием на основании имеющихся данных из числа задержанных установлено лицо, которое нанесло смертельное ранение ветерану боевых действий, пытавшемуся помочь травмированному в драке человеку. Ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении пресс-службы.

Во вторник, 4 июня, в полиции сообщали, что были задержаны двое участников драки, в которой погиб бывший спецназовец ГРУ. Подозреваемые были задержаны в Москве: это уроженцы одной из стран СНГ 1977 и 1982 годов рождения. По данным полиции, они были участниками драки 1 июня в поселке Путилково, в ходе которой погиб бывший боец спецназа ГРУ, а местный житель 1991 года рождения был госпитализирован с ножевым ранением.

СКР уточняет, что задержаны еще двое участников конфликта. Следствие ходатайствует перед судом об аресте всех фигурантов.

По данным следствия, ночью 1 июня 24-летний Никита Белянкин стал очевидцем массовой драки возле кафе в Красногорске. Он вмешался в конфликт, чтобы помочь незнакомцу, получившему ножевое ранение. Белянкин сделал несколько предупредительных выстрелов из травматического пистолета, но в этот момент один из участников драки ударил его ножом в сердце. Мужчина скончался на месте, а участники драки скрылись с места преступления.