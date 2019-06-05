]]> ]]>
Главная В России Новости

Предъявлено обвинение предполагаемому убийце ветерана ГРУ

12:54 5.06.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Следствие предъявило одному из четверых задержанных обвинение в убийстве бывшего военнослужащего Никиты Белянкина в Красногорске,сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ. 

"Следствием на основании имеющихся данных из числа задержанных установлено лицо, которое нанесло смертельное ранение ветерану боевых действий, пытавшемуся помочь травмированному в драке человеку. Ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении пресс-службы.

Во вторник, 4 июня, в полиции сообщали, что были задержаны двое участников драки, в которой погиб бывший спецназовец ГРУ. Подозреваемые были задержаны в Москве: это уроженцы одной из стран СНГ 1977 и 1982 годов рождения. По данным полиции, они были участниками драки 1 июня в поселке Путилково, в ходе которой погиб бывший боец спецназа ГРУ, а местный житель 1991 года рождения был госпитализирован с ножевым ранением.

СКР уточняет, что задержаны еще двое участников конфликта. Следствие ходатайствует перед судом об аресте всех фигурантов.

По данным следствия, ночью 1 июня 24-летний Никита Белянкин стал очевидцем массовой драки возле кафе в Красногорске. Он вмешался в конфликт, чтобы помочь незнакомцу, получившему ножевое ранение. Белянкин сделал несколько предупредительных выстрелов из травматического пистолета, но в этот момент один из участников драки ударил его ножом в сердце. Мужчина скончался на месте, а участники драки скрылись с места преступления.

Темы: Происшествия, Следственный комитет России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.06.2019, 17:17
Гость: Кот Мурр

О-Б-А-Л-Д-Е-Т-Ь-!
.
Убивали 20 рыл,а поймали ОДНОГО?!
.
КЛАСС!!!
-------
В "бездуховных-загнивающих" Штатах,где Обама-чмо гадит в подъездах,по закону ПОСАДИЛИ -БЫ ВСЕ 20 РЫЛ!
.
Причём сроки как соучастникам убийства огромные.
.
Но у нас -же СКРЕПЫ,ДУХОВНОСТЬ,МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ и ДРУЗЬЯ ПО ТАЁЖНОМУ СОЮЗУ ОБИДЯТСЯ?!
.
На жизни духоскрепцев как всегда всем начихать!
"Вас ни кто не просил рождаться!"(С)
05.06.2019, 17:13
Гость: Кот Мурр

Ни какого заявления о выдаче и не последует.
Как всегда в РФ при этом пр-ве.
.
Вон в "Зимней вишне" сгорело почти сотня человек,большинство - дети.И что,ГЛАВНОГО ВИНОВНИКА - ВЛАДЕЛЬЦА ТЦ живущего в Австралии(как все "патриоты эрэфии"!) даже не побеспокоили.
.
И тут посадят каких нибудь ПОПОК избранных диаспорой.Посидят годика 2-3 в шикарных условиях и когда шум уляжется и пустоголовые вроде тебя всё забудут,выпустят(у вас же память как у мушек-дроздофил!).
.
И попкам хорошо - хорошо заработают.
05.06.2019, 17:03
Гость: Трезвый

вывод. Однозначно это преступление совершено ОПГ и все кто участвовал должны нести ответственность,а не только тот кто ударил ножом в сердце. Пора навести порядок в миграционной политике и запретить национальные диаспоры как гнездо ОПГ.
Все комментарии (12)
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.