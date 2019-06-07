Крейсер США пытался спровоцировать корабль ВМФ РФ в Восточно-Китайском море

13:07

Американский боевой крейсер Chancellorsville внезапно изменил курс и прошел всего в 50 метрах от противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.

Во избежание столкновения экипаж российского корабля был вынужден совершить экстренный маневр.

«На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и было указано на недопустимость подобных действий», сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

Как отмечает «ДумаТВ», США перешли от провокационных заявлений к действиям - об этом свидетельствует внезапное изменение курса боевого крейсера Chancellorsville американских ВМС.

Ранее член Комитета по обороне, депутат от фракции КПРФ Павел Дорохин заявил, что неоднократные заявления Пентагона о перехвате самолетов НАТО напоминают провокацию.

«Они (США. - ред.) хотят вызвать у международного сообщества такую реакцию, что Россия угрожает, проводит действия, несовместимые с международным правом», сказал Дорохин.

Депутат напомнил, что Минобороны РФ неоднократно заявляло, что все российские ВВС и ВМС действуют строго в пределах международного права.