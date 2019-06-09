«Россия 24» сообщила об опьянении Голунова и показала справку об обратном

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В момент задержания корреспондент «Медузы» Иван Голунов «находился в состоянии опьянения». Об этом со ссылкой на заключение медиков сообщил телеканал «Россия 24». «Какого именно, — эксперты установят позже», — добавил репортер.

В эфире телеканал показал документ, на котором основано это утверждение. В справке, о которой идет речь, ручкой подписана частица «не». Таким образом, из документа следует, что «по результатам освидетельствования клинические признаки, позволяющие предположить наличие опьянения, не обнаружены».

В пресс-службе холдинга ВГТРК от комментариев по этому поводу отказались. РБК направил запрос начальнику службы выпуска правовых программ дирекции информационных передач «Вести» объединенной дирекции ВГТРК Эдуарду Петрову, который также принимал участие в съемках сюжета и взял интервью у Голунова. Ему журналист «Медузы» заявил, что никогда не употреблял наркотики и никогда не имел их при себе. «Я готов отвечать [за эти слова]», — заверил он.

Также канал взял интервью у «руководившего спецоперацией по задержанию» корреспондента «Медузы» начальника подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу столицы. Он рассказал, что в разработку полицейских журналист попал в начале марта. По его словам, сотрудники правоохранительных органов выяснили: Голунов часто посещает иностранные государства, в том числе Латвию. Именно оттуда, заподозрили полицейские, он мог привозить наркотики. В столице Латвии базируется редакция «Медузы».

«Нами было установлено, что данный гражданин систематически посещает иностранные государства, то есть вылетает в Ригу, в страны ближнего зарубежья, в связи с чем возникло подозрение, что наркотические средства, предназначенные для сбыта, он может перемещать из этих иностранных государств», — заявил оперативник.

Журналист «Медузы» был задержан 6 июня. Его обвинили в попытке продажи наркотиков. Впоследствии в столичном главке МВД заявили, что у журналиста при себе, а также дома при обыске были найдены запрещенные вещества. Голунов свою вину не признает и утверждает, что наркотики ему подбросили. Он связывает свое преследование с расследованием связей сотрудников ФСБ с рынком похоронных услуг. Суд поместил его под домашний арест.