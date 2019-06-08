Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

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8 июня Никулинский районный суд Москвы рассмотрел вопрос о мере пресечения для журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Его задержали 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Сам он назвал это провокацией.

Следствие просило заключить Голунова под стражу на два месяца, ссылаясь на то что, находясь на свободе, он может скрыться. Прокурор в суде поддержал ходатайство следствия об аресте журналиста,

Голунов в ходе судебного заседания заявил о том, что получал угрозы по поводу своего расследования о похоронном бизнесе, это последняя тема, которой он занимался. «В этой статье есть сведения о связях с этим бизнесом силовиков из УФСБ по Москве и области», — приводит слова Голунова РБК.

Никулинский районный суд Москвы вынес решение поместить журналиста «Медузы» Ивана Голунова под домашний арест на два месяца. Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство следствия, которое настаивало на аресте журналиста.

На суде защита журналиста настаивала, что следователь оформил процессуальное задержание Голунова с нарушением закона — спустя более чем три часа после фактического задержания — и просила отказать в удовлетворении ходатайства об аресте.