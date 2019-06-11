Москалькова предложила регионам поддерживать частные детсады

12:38

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с предложением региональным властям поддерживать частные детсады.

Как сообщает "Российская газета", она также предложила установить выплаты родителям детей, которые не попали в государственные дошкольные учреждения.

По мнению Москальковой, в стране до сих пор остро стоит проблема доступности дошкольного образования. Так в 2018 году было получено 38 обращений от граждан с просьбами о содействии в зачислении детей в дошкольные образовательные организации. Отмечается, что число обращений по вопросам дошкольного образования составляет 31% от общего объема обращений, касающихся образовательной сферы.

Указывается, что в отдельных субъектах доступности дошкольного образования препятствует сохранение практики отказов в предоставлении мест в дошкольных образовательных организациях на основании отсутствия регистрации по месту жительства.

"В целях решения обозначенной проблемы, по мнению уполномоченного, правительству России, органам государственной власти субъектов России важно осуществлять поддержку частных дошкольных учреждений установлением ежемесячных денежных выплат для родителей детей, не получивших место в государственном детском саду", — отмечает Москвлькова.