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Глава МВД закрыл уголовное дело журналиста Ивана Голунова

17:42 11.06.2019
Иван Голунов. Фото meduza.io
Иван Голунов. Фото meduza.io
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Уголовное дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращено. Об этом объявил глава МВД Владимир Колокольцев, сообщила «Медуза».

Отмечается, что дело закрыто в связи с недоказанностью вины. Иван Голунов будет освобожден из-под домашнего ареста до конца дня вторника, 11 июня, заявил министр.

В то же время Следственный комитет РФ оценит правомерность действий полицейских по делу Голунова, сообщил Anticorr.media. На время проверки участвовавшие в деле сотрудники отстранены от работы.

Одновременно с этим глава МВД будет ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об увольнении начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.

«Это общая победа, победа общества, здравого смысла и закона», - сказал глава СПЧ Михаил Федотов. Он также призвал найти и наказать виновных в появлении дела Ивана Голунова.

«Мы убеждены в том, что это не должно стать точкой в данной истории, потому что те, кто виновны в этом издевательстве над законом, должны предстать перед судом», — сказал он.

Голунова задержали 6 июня в Москве, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. В то же время ни на одном предмете, изъятом по его делу, не было найдено отпечатков пальцев журналиста, на смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах не было обнаружено следов запрещенных веществ, проведенный ему тест на наркотики показал отрицательный результат, а большинство опубликованных пресс-службой МВД фотографий «нарколаборатории», якобы принадлежащей Голунову, на самом деле были сделаны не в его квартире.

Темы: Расследования в России, СМИ в России, СМИ и журналистика, МВД России
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Комментарии читателей
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11.06.2019, 23:51
Гость: Жека

Всего один журналист (понятно, не один набирал материалы + редакция и лица, которые дали информацию), но - как резко - подставили уже "загашенных" из окружного МВД - нормальные (честные) менты на такую дешевую подставу просто не пойдут - дешевле уволиться. Потом "щабаш" - Собянин - берет под личный контроль, помощник през...а - под личный контроль и далее... все силовые красавчики. Удивительно, молчат участковые - могли бы тоже взять под контроль и консьержка в подъезде. Колокольцева жалко - неплохой мужик (если судить по всем прочим). Наивно думать, что власть испугалась общественного протеста. Испугались только окрика по дипломатическим каналам,и испугали самого (Древнего .... по имени 76,6%). Грозило лишение гражданства детей и близких, аресты счетов по всему миру, конфискация всей недвижимости). Подставилась еще одна особь - будущий преемник (он по дурости или по молодости обиделся) - один из плеяды "околотельных" или "близкотельных". Подставился, вышел в "эфир" - теперь и его сожрут. В Кремле, как и у дьявола - все карты мечены и всегда есть три варианта
11.06.2019, 23:44
Гость: Павел__

"Я хоть не живу в России, но я Русский..."
- сколько патриотов ворократии и лично "незаменимо-несменяемого" - томятся за бугром! Так приезжай в Россию, "русский", и раздели с гражданами России возможность быть сбитым насмерть каким-нибудь пьяным чинушей, судьей или прокурором или кем-нибудь из их зажравшихся деток, или просто мурлом, которое нагребло очень много денег(учти - тебя еще и виноватым, назначат - посмертно), раздели с нами возможность сдохнуть в полицейском участке от бутылки шампанского, запихнутой в ж..., раздели с нами - если ты бизнесмен - возможность потерять свой бизнес и сесть - если твой бизнес приглянется кому-нибудь из властных харь, да и просто - раздели с нами счастье жить под мудрым руководством солнцеликого, который лучась патриотизмой и любовью к народу - собрал вокруг себя почти исключительно врагов народа, вручил им власть и одобряет все из действия по ухудшению жизни граждан - все последние 18--ть лет...
Короче - возвращайся! А то любить Родину издалека - легко, ты в ней поживи!
11.06.2019, 23:29
Гость: Павел__

Когда извиваешься "вместе с генеральной линией" ворократии, "ольгинский" - внимательно следи за извивами партии, а то не успеешь изогнуться в нужную сторону - и внезапно и у тебя, неожиданно для тебя, гандёныш - в карманах и рюкзаке может обнаружится наркота. А твои подельники, ольгинские подвальные - потом будут про госдеп квакать, тебя в пример приводя...
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