Глава МВД закрыл уголовное дело журналиста Ивана Голунова

17:42

Уголовное дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращено. Об этом объявил глава МВД Владимир Колокольцев, сообщила «Медуза».

Отмечается, что дело закрыто в связи с недоказанностью вины. Иван Голунов будет освобожден из-под домашнего ареста до конца дня вторника, 11 июня, заявил министр.

В то же время Следственный комитет РФ оценит правомерность действий полицейских по делу Голунова, сообщил Anticorr.media. На время проверки участвовавшие в деле сотрудники отстранены от работы.

Одновременно с этим глава МВД будет ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об увольнении начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.

«Это общая победа, победа общества, здравого смысла и закона», - сказал глава СПЧ Михаил Федотов. Он также призвал найти и наказать виновных в появлении дела Ивана Голунова.

«Мы убеждены в том, что это не должно стать точкой в данной истории, потому что те, кто виновны в этом издевательстве над законом, должны предстать перед судом», — сказал он.

Голунова задержали 6 июня в Москве, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. В то же время ни на одном предмете, изъятом по его делу, не было найдено отпечатков пальцев журналиста, на смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах не было обнаружено следов запрещенных веществ, проведенный ему тест на наркотики показал отрицательный результат, а большинство опубликованных пресс-службой МВД фотографий «нарколаборатории», якобы принадлежащей Голунову, на самом деле были сделаны не в его квартире.