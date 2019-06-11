Большинство россиян высказались за независимость Донбасса от Украины

10:02

Социологи "Левада-центра" отметили колебания общественного мнения в России относительно будущего непризнанных республик на юго-востоке Украины.

Как пишет "Интерфакс", впервые с апреля 2014 года заметно выросло число сторонников вхождения региона в состав РФ и впервые за всю историю опроса резко подросла доля сторонников докризисного положения дел.

Согласно результатам исследования, вариант о том, чтобы юго-восток Украины стал независимым государством, выбрало большинство респондентов - 29%. Этот ответ стабильно оказывается самым популярным в России с мая 2014 года.

Заметно конкурировать с этим ответом стал вариант о том, чтобы юго-восток Украины стал частью России - этот пункт выбрали 27% респондентов. Самое большое количество сторонников этого ответа в опросах было в марте 2014 года - 48%, но затем показатель резко снизился и в предыдущем опросе от марта 2017 года так ответили 21% опрошенных.

Вариант "Оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева" выбрали 17%. Доля ответивших так постепенно падает с марта 2015 г. (27%), в ходе последнего подобного опроса в марте 2017 года так ответил 21%.

Самый заметный рост показал вариант "Оставался частью Украины на тех же условиях, как это было до кризиса" - так ответили 14%. Если за все время проведения опроса - с марта 2014 по март 2017 года - доля отвечавших таким образом колебалась в коридоре от 8% до 4%, то в мае 2019 года по сравнению с мартом 2017 года число сторонников такого решения в опросе выросло вдвое.

Также "Левада-центр" спросил россиян про их мнение об упрощенном порядке выдачи паспортов РФ гражданам Украины - в первую очередь, жителям юго-востока страны.

Выяснилось, что подавляющее большинство респондентов поддерживает это решение: отвечая на соответствующий вопрос социологов (один вариант ответа), 33% выбрали ответ "полностью поддерживаю", 37% - "скорее поддерживаю", 12% - "скорее не поддерживаю", 10% - "совершенно не поддерживаю", еще 7% затруднились дать ответ.

Кроме того, респондентам было предложено ответить на вопрос, какими будут, с их точки зрения, важнейшие последствия такого шага.

Несмотря на положительную оценку решения, многие участники придерживаются мнения, что это "ляжет дополнительным бременем на российский бюджет" (36%) и "обострит напряженные отношения между Россией, Украиной и поддерживающими ее странами Запада" (26%). Тем не менее, 22% отметили, что "это станет шагом для урегулирования отношений России и Украины" (3% выбрали вариант "Другое", еще 13% затруднились ответить).