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Большинство россиян высказались за независимость Донбасса от Украины

10:02 11.06.2019
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Социологи "Левада-центра" отметили колебания общественного мнения в России относительно будущего непризнанных республик на юго-востоке Украины.

Как пишет "Интерфакс", впервые с апреля 2014 года заметно выросло число сторонников вхождения региона в состав РФ и впервые за всю историю опроса резко подросла доля сторонников докризисного положения дел.

Согласно результатам исследования, вариант о том, чтобы юго-восток Украины стал независимым государством, выбрало большинство респондентов - 29%. Этот ответ стабильно оказывается самым популярным в России с мая 2014 года.

Заметно конкурировать с этим ответом стал вариант о том, чтобы юго-восток Украины стал частью России - этот пункт выбрали 27% респондентов. Самое большое количество сторонников этого ответа в опросах было в марте 2014 года - 48%, но затем показатель резко снизился и в предыдущем опросе от марта 2017 года так ответили 21% опрошенных.

Вариант "Оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева" выбрали 17%. Доля ответивших так постепенно падает с марта 2015 г. (27%), в ходе последнего подобного опроса в марте 2017 года так ответил 21%.

Самый заметный рост показал вариант "Оставался частью Украины на тех же условиях, как это было до кризиса" - так ответили 14%. Если за все время проведения опроса - с марта 2014 по март 2017 года - доля отвечавших таким образом колебалась в коридоре от 8% до 4%, то в мае 2019 года по сравнению с мартом 2017 года число сторонников такого решения в опросе выросло вдвое.

Также "Левада-центр" спросил россиян про их мнение об упрощенном порядке выдачи паспортов РФ гражданам Украины - в первую очередь, жителям юго-востока страны.

Выяснилось, что подавляющее большинство респондентов поддерживает это решение: отвечая на соответствующий вопрос социологов (один вариант ответа), 33% выбрали ответ "полностью поддерживаю", 37% - "скорее поддерживаю", 12% - "скорее не поддерживаю", 10% - "совершенно не поддерживаю", еще 7% затруднились дать ответ.

Кроме того, респондентам было предложено ответить на вопрос, какими будут, с их точки зрения, важнейшие последствия такого шага.

Несмотря на положительную оценку решения, многие участники придерживаются мнения, что это "ляжет дополнительным бременем на российский бюджет" (36%) и "обострит напряженные отношения между Россией, Украиной и поддерживающими ее странами Запада" (26%). Тем не менее, 22% отметили, что "это станет шагом для урегулирования отношений России и Украины" (3% выбрали вариант "Другое", еще 13% затруднились ответить).

Темы: Общественное мнение
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Комментарии читателей
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11.06.2019, 14:52
Гость: Alex202

Успокойся. Это поддержка процесса декомунизации, который запустили на Украине.
11.06.2019, 14:43
Гость: Слава Богу!

Донбас уже независим от так называемой украины и в этот гадюшник уже никогда не вернётся.
Ненужно разыгрывать комедии с Медведчуками и прочими знакомымии нашей продажной верхушки, а то Мы будем вынуждены их смести.
Не умея кататься на коньках, как корова на льду, правда заслуживает уважения в другом силовом виде спорта, забивать по восемь шайб.
В детстве я занимался на любительской основе, но серьёзно хоккеем.
Вратарь пошёл чай попить?
11.06.2019, 14:43
Гость: kib

Сестрорецк ? Кенигсберг ... пущай пробуют. Замучаются пыль глотать.
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