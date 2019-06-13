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Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян

08:32 13.06.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
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Клиенты ряда российских банков столкнулись с очередной волной блокировки личных счетов, пишет газета "Известия".

По данным издания, банки стали требовать от клиентов информацию о происхождении денег для открытия нового вклада, а также на что были или будут потрачены данные денежные средства. В случае, если клиент не сможет предоставить необходимые документы, кредитные организации грозят заблокировать счет или вклад.

Подобные действия банки оправдывают "антиотмывочным законом". Правда, по данному закону, блокироваться и проверяться могут счета только из-за подозрительных операций свыше 600 тысяч рублей.

Перечень документов, необходимый для разблокировки счета, является индивидуальным для каждого случая. Так, могут понадобиться договоры об оказании услуг или документы дарения. Если клиент не согласен с действиями банка, он может обратиться в спецкомиссию из представителей ЦБ и Росфинмониторинга или в суд.

Банки из топ-30, опрошенные «Известиями», подтвердили, что постоянно проводят мониторинг операций клиентов на предмет соответствия законодательству об отмывании средств и легализации преступных доходов. Анализ происходит независимо от суммы денег, отметили в Альфа-банке. В ВТБ рассказали, что в процессе мониторинга учитывается ряд факторов, среди них — общий портфель клиента, предыдущие операции, история взаимодействия с банком, профиль контрагента.

Эксперты издания отметили, что в последние несколько лет случаи блокировок счетов стали массовыми. Причина тому — непродуманность требований Росфинмониторинга и Центрального банка, которые позволяют блокировать все подозрительные операции без достаточных оснований. По их мнению, банки боятся не выполнить рекомендации регулирующих органов и иногда подходят к этому слишком усердно — с перегибами. 

Темы: Банки в России, Банковское обслуживание населения в России
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Комментарии читателей
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13.06.2019, 17:40
Гость: майк

Наличные есть, документы прописка, все ок, За работу тоже беру наличными
13.06.2019, 15:25
Гость: Massachusetts college of pharmacy

Майк .так как ты в сша живут нелегалы,а у Американца обязательно есть счёт,чековая книжка ,карты , наличные и адрес проживания.
13.06.2019, 15:19
Гость: anton

это норма для запада.
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