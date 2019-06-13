Что показала история с Голуновым?

Никакой победы нет. Есть манёвр - отступить ради сохранения сил и потом ударить посильнее

Потрясающая история стремительного ареста и ещё более стремительного освобождения либерально-оппозиционного журналиста Ивана Голунова, происходящая на наших изумлённых глазах, подобно шахматной блиц-партии, заставляет сделать несколько очевидных и неутешительных выводов.

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И выводы эти очень важны для понимания того, как будут развиваться события в преддверии смены высшего руководства страны и связанного с этим оживлением на всех этажах власти и общества. Какие же это выводы?

1. Власть очень серьёзно ослабела и она боится гражданского общества. Эта слабость и этот страх поселились во власти не после введения санкций и связанным с ними падением уровня жизни - Крымский консенсус был способен понять и простить любое затягивание поясов. Слабость и страх поселились во власти после пенсионной реформы. Когда выяснилось, что президент на стороне "этих", вера во власть треснула, и ничто больше не могло остановить падающие рейтинги и растущее разочарование, переходящее в негодование.

2. Власть проигрывает битву на поле пиара. Никто не знает, как во власти обстоят дела на самом деле, что там реально плохо, а что реально хорошо. Жизнь говорит, что не бывает одного без другого. Но люди хорошего порой не видят, а плохое гипертрофируют, а потому воспринимают власть однобоко, по статьям и передачам в СМИ, которые содержат борющиеся за власть кланы. И потому эта информация всегда искажённая, а точнее - лживая. Ложь - и когда хвалят власть, и когда её ругают. Не потому, что там всего этого нет, а потому, что говорят нам об этом не правды ради, а ради власти.

То есть мнение людей о власти - это исключительно продукт работы пиар-специалистов. Через их "очки" - розовые или чёрные - люди видят мир. А пиар власти - это несколько очень сытых, очень богатых и очень благополучных элитарных комментаторов, чьё барство и наглость в эфире создают им огромный антирейтинг, намного превышающий их рейтинг популярности. Добавляет им "популярности" и информация об их детях за границей, атрибуты роскоши и двойное гражданство - их или их родственников.

Это существенно снижает их суггестивные возможности и понижает их эффективность как пропагандистов. Их смотрят, слушают, но им элементарно не доверяют. Народ держит свою фигу в кармане в ответ на все их усилия. Они ассоциируются не с обществом, а с властью, воспринимая от неё все репутационные издержки и усиливая её непопулярность своей.

3. Власть ассоциируется у населения с неравенством и вызывает неприятие, страх, зависть и ненависть. Потрясающий багаж, накопленный трудами долгих лет и десятилетий. Замыть это восприятие мог бы нормальный пиар, но пиар понимается властью как синоним пропаганды и агитации. Пиар, где есть обратная связь и коррекция поведения по итогам этой связи, чванливой власти неприятен. "Такой пиар нам не нужен", - уверена власть и продолжает вместо диалога с обществом использовать чревовещание нескольких статусных говорящих голов, реакция на которые уже такова, что больше эффекта было бы, если бы они молчали. Итог - репутация власти убита так глубоко, что никакой реанимации больной уже не поддаётся. Терпеть её пока могут, но верить ей и уважать её - уже нет.

4. Все решения по Голунову были не правовыми, а политическими - и о внезапном открытии дела, и о его ещё более внезапном прекращении. И это ещё хуже, ибо такие шарахания дискредитируют систему окончательно. Закон в России - это не закон, а кистень, как говорил Володя Шарапов. Им можно любые дырки в следствии затыкать. И только особый статус жертвы способен спасти её от неминуемой гражданской казни по поступившему заказу. Но это исключение, а не правило - что позволено Юпитеру, не позволено быку.

5. Удар, нанесенный власти делом Голунова, имеет самые далеко идущие последствия, которые всплывут позже. Немедленное прекращение самоубийственного дела выглядит как спешная попытка спасения остатков репутации ценой отрезания связи с теми слугами, которые по неумению способны утянуть хозяина на дно. Но все понимают, что это хорошая мина при плохой игре, а не признак оздоровления системы власти. Выдать нужду за добродетель удастся едва ли, хотя официальный пиар непременно предпримет такую попытку.

6. Мы так никогда и не узнаем, бы ли виновен Голунов в том, что ему вменяли, или нет. Мы знаем две вещи: а) нет дыма без огня, и б) следователи не сумели организовать правильно доказательную базу. Быть невиновным и быть виновным, но не доказанным, - это разные состояния. Медицина не зря говорит: здоровых нет, есть недообследованные. Бытовой жизненный опыт говорит нам, что вокруг нас полно как невинно сидящих, так и незаслуженно свободных.

И если что-то не сумели доказать, то это вовсе не значит, что вины нет. Просто её по разным причинам не смогли доказать. Для суда это означает презумпцию невиновности, но для нас-то эти уловки не работают. Люди знают, как прекрасно можно воровать эшелонами и годами прятать концы в воду и ещё к тому же стать министром или главой правительства. Черномырдин и Касьянов - символы коррупции, но кто же их посадит? Они же памятники. Закрыли Абызова и Улюкаева, но что, о них ничего не знали, когда их покровители были сильны? Или нет сейчас во власти таких же улюкаевых с абызовыми? Я вас умоляю.

7. Власть непременно постарается наказать стрелочников и назначить козлов отпущения, но никогда не станет менять силовую систему в принципе. Реальное реформирование силовой системы - это отказ от силового ресурса в борьбе за политическую власть. Этого не бывает нигде и никогда. Грубые и топорные методы могут заменить на более тонкие и сложные, но принцип останется. Без этого не бывает господства, то есть власти. Государство - это не идиллия, а аппарат насилия и принуждения, не забывайте.

Даже в США прослушивают и следят за конкурентами, используют Генерального прокурора для давления на президента, руками полиции и спецслужб расправляются с оппозицией, ловко давят на суды. В Европе силой давят на недовольных. В Китае их даже танками порой давят, если пересажать не могут. В Южной Корее сажают, в Северной расстреливают. В Англии просто тихо травят, вешают или убивают другими чисто английскими убийствами. Идеальной правовой системы, живущей сама по себе, нет нигде. И в СССР её не было. Везде это инструмент власти, средство, а не цель. Почему Россия должна быть не как все?

Правовая система - это главный рычаг власти, и думать, что власть выпустит его из рук и отдаст в руки оппозиции - это детское мышление идиотов. Этого не будет никогда. Ну разве что если власть решить покончить жизнь самоубийством.

А это значит две вещи:

1. Менять систему в принципе власть не будет однозначно и постарается отделаться сведением всего к отдельному эксцессу, на который последовала правильная адекватная реакция. Власть показывает, что она вменяема.

2. Оппозиция, которая зовёт нас на уличные митинги ради "закрепления победы" и давления на власть в сторону ограничения возможностей полиции давить на оппозицию, лжёт и пытается манипулировать обществом. Никакой победы нет. Есть манёвр - отступить ради сохранения сил и потом ударить посильнее. А удар будет, можно не сомневаться. Волю к власти у власти никто не отнимал.

Оппозиция прекрасно знает, что ей не отдадут власть над силовиками и не станут у этой акулы выдирать зубы - не для того её растили и кормили. Оппозиция - это ширма, и подталкивая народ к давлению на власть, она торит дорогу тем, кто за ней стоит и за власть борется. Вовсе на для того, чтобы сделать нас с вами счастливыми. Они себя хотят сделать счастливыми, а не нас с вами. И едва они придут к власти, не сомневайтесь ни на секунду - первое, что они сделают, это закрутят раскрученные ими гайки и усилят силовиков "для борьбы за демократию", под которой они понимают свою власть.

Всё очень быстро вернётся на круги своя, только общество пройдёт через новые круги ада. За горло его возьмут ещё крепче, только под новыми лозунгами. Посмотрите на Украину и поймите, чем на самом деле кончаются все такие разводки глупого населения на очередной майдан.