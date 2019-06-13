Более половины россиян покупают товары только по промоакциям

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По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары только по акциям, составила рекордные 50,6%, следует из исследования компании Ipsos Comcon, проведенного по заказу «Коммерсанта». Для сравнения: в 2016 году об этом говорили 41% россиян, а в 2017-м — 45%.

В ряде категорий товаров повседневного спроса по акции продают 70% от общего числа, говорят в аналитической компании Nielsen. По ее данным, в первом квартале 2019 года экономили 69% россиян.

В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») сообщили, что в 2018 году решили ограничить долю промотоваров в магазинах сети и сейчас на них приходится 35%.

В сегменте бытовой техники и электроники на промотовары последние два-три года приходится более 50% всей продукции, считают в группе «М.Видео-Эльдорадо» и объединенной компании «Связной-Евросеть».

В последний раз реальные располагаемые доходы россиян выросли в 2013 году на 4%. В апреле Росстат опубликовал данные исследования, где утверждалось, что у трети российских семей нет денег на покупку двух пар обуви в год. В Кремле потребовали от Росстата разъяснений.