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Более половины россиян покупают товары только по промоакциям

14:56 13.06.2019
© KM.RU, Вадим Черноусов
© KM.RU, Вадим Черноусов
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По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары только по акциям, составила рекордные 50,6%, следует из исследования компании Ipsos Comcon, проведенного по заказу «Коммерсанта». Для сравнения: в 2016 году об этом говорили 41% россиян, а в 2017-м — 45%.

В ряде категорий товаров повседневного спроса по акции продают 70% от общего числа, говорят в аналитической компании Nielsen. По ее данным, в первом квартале 2019 года экономили 69% россиян.

В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») сообщили, что в 2018 году решили ограничить долю промотоваров в магазинах сети и сейчас на них приходится 35%.

В сегменте бытовой техники и электроники на промотовары последние два-три года приходится более 50% всей продукции, считают в группе «М.Видео-Эльдорадо» и объединенной компании «Связной-Евросеть».

В последний раз реальные располагаемые доходы россиян выросли в 2013 году на 4%. В апреле Росстат опубликовал данные исследования, где утверждалось, что у трети российских семей нет денег на покупку двух пар обуви в год. В Кремле потребовали от Росстата разъяснений.

Темы: Экономический кризис в России, Россия, Социальные проблемы в России
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Комментарии читателей
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13.06.2019, 22:24
Гость: blog2038,.

"Дурят нашего брата ..."
.
Я не нахожу это как какой-то обманный ход, только как завлекалочка и при чём завлекалочка опасная для самих продавцов - народ перестаёт покупать в ожидании скидок и ещё больших скидок.
13.06.2019, 22:14
Гость: Наблюдение

По крайней мере в части продажи продуктов питания я убежден, что в Москве большинство так называемых акционных (со скидкой по цене) товаров вовсе никакие не акционные. В Москве на большинство наименований продуктов питания (за исключением импортных фруктов) цены заведомо завышены. Это я знаю из практики, когда езжу к родственникам в провинцию. Те же самые товары известных продовольственных компаний продаются в областях черноземного пояса существенно дешевле, чем в Москве. Там просто по московским ценам их брать не будут, потому что зарплаты ниже и народ беднее. Но раз торговля их туда все равно завозит, то значит им это выгодно, у них есть маржа. А в Москве они имеют сверхмаржу, и иногда могут позволить себе сделать широкий жест - и в московских магазинах что-то иногда продавать по цене провинции.
А вот всяких бананов и подобное - это не касается. В Москве эти товары всегда дешевле, потому что так устроена логистика поставок. В Москву завозятся крупные партии и соответственно цену можно скинуть, а прибыль получить на объеме. А в провинции больших объемов не сделать, так как те же бананы не есть продукт первой необходимости, потому торгаши держат цену.
13.06.2019, 21:55
Гость: А что поделаешь...

надо же как то жить в нищей стране. Вот и крутится народ.
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