СК показал видео с места убийства жены экс-хоккеиста сборной России

14:20

Следователи задержали 15-летнего сына бывшего хоккеиста сборной РФ Максима Соколова по делу об убийстве 45-летней матери. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Ленинградской области, юноша уже допрошен в качестве подозреваемого.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской области, тело хозяйки частного дома с признаками насильственной смерти обнаружили в поселке Новая Романовка 13 июня. Там же находился 18-летний юноша, который был госпитализирован в тяжелом состоянии. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Позже в СМИ появилась информация о том, что найденная женщина является супругой экс- хоккеиста СКА Максима Соколова. В момент убийства в доме находились двое детей убитой. Ее младший сын находился в тот момент дома и именно он побежал к соседям за помощью. По его словам, за нож схватился его брат. Однако следователи полагают, что к убийству, напротив, мог быть причастен младший сын.

Следователи осмотрели место и изъяли предполагаемое орудие преступления, они также допросили мужа погибшей и некоторых жителей поселка. «Решается вопрос о назначении по делу комплекса необходимых судебных экспертиз», — добавили в СК.

Следственный комитет также опубликовал на YouTube видео из коттеджного поселка Романовка (Ленинградская область), где была убита 45-летняя женщина. На кадрах показан сам поселок и место убийства внутри коттеджа, включая окровавленный нож.

Максим Соколов ранее играл за СКА, выступал за сборную России. Был участником Олимпийских игр в Турине, чемпионом России, занимал призовые места на мировых чемпионатах и даже выиграл Кубок европейских чемпионов. Сейчас он тренирует молодежную команду СКА-1946.