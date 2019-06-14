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СК показал видео с места убийства жены экс-хоккеиста сборной России

14:20 14.06.2019
Служебные авто СК РФ
© KM.RU, Филипп Киреев

Следователи задержали 15-летнего сына бывшего хоккеиста сборной РФ Максима Соколова по делу об убийстве 45-летней матери. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Ленинградской области, юноша уже допрошен в качестве подозреваемого.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской области, тело хозяйки частного дома с признаками насильственной смерти обнаружили в поселке Новая Романовка 13 июня. Там же находился 18-летний юноша, который был госпитализирован в тяжелом состоянии. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Позже в СМИ появилась информация о том, что найденная женщина является супругой экс- хоккеиста СКА Максима Соколова. В момент убийства в доме находились двое детей убитой. Ее младший сын находился в тот момент дома и именно он побежал к соседям за помощью. По его словам, за нож схватился его брат. Однако следователи полагают, что к убийству, напротив, мог быть причастен младший сын.

Следователи осмотрели место и изъяли предполагаемое орудие преступления, они также допросили мужа погибшей и некоторых жителей поселка. «Решается вопрос о назначении по делу комплекса необходимых судебных экспертиз», — добавили в СК.

Следственный комитет также опубликовал на YouTube видео из коттеджного поселка Романовка (Ленинградская область), где была убита 45-летняя женщина. На кадрах показан сам поселок и место убийства внутри коттеджа, включая окровавленный нож.

Максим Соколов ранее играл за СКА, выступал за сборную России. Был участником Олимпийских игр в Турине, чемпионом России, занимал призовые места на мировых чемпионатах и даже выиграл Кубок европейских чемпионов. Сейчас он тренирует молодежную команду СКА-1946.

Темы: Расследование преступлений в России, Резонансные убийства и покушения в России, Знаменитости и популярные персоны, Расследования в России
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Комментарии читателей
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14.06.2019, 16:31
Гость: Юри_й

что угодно. родные матери бывает детей в печку кидают. всякое может быть.
14.06.2019, 15:00
Гость: Белая Русь

Что должно творится в голове у подростка, чтобы с ножом броситься на собственную мать и брата?
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