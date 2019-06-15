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Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку

12:56 15.06.2019
Министерство экономического развития РФ
© KM.RU, Илья Шабардин
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Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом, пишет РБК

Соответствующие изменения предложено внести в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Законопроект распространяет меры поддержки малого и среднего предпринимательства на самозанятых граждан. Если документ будет принят, то он вступит в силу с 1 января 2020 года.

В пояснительной записке отмечается, что национальный проект по малому и среднему бизнесу предполагает увеличение числа предпринимателей до 25 млн человек к 2024 году.

Минэкономразвития подсчитало, что за счет легализации самозанятых россиян можно обеспечить прирост в размере 2,4 млн человек. По данным ФНС на июнь текущего года, всего в России в качестве самозанятых зарегистрировались 100 тыс. человек.

В министерстве добавили, что способствовать их вовлечению в легальную предпринимательскую деятельность можно через дополнительные стимулы. В частности, самозанятые граждане смогут получать финансовую и имущественную поддержку, а также участвовать в программах обучения и «Корпорации «МСП».

В апреле первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в ближайшие годы не нужно распространять систему контроля и надзора на самозанятых россиян. По его словам, если ее ввести, то не будет стимулов для их перехода в «открытое легитимное правовое поле.

Темы: Россия, Министерство экономического развития РФ, Партия «Справедливая Россия»
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Комментарии читателей
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15.06.2019, 19:20
Гость: Ветеран пизднеса

Царь прикажет, дураки найдутся.
Самый гарантированный способ оказаться нищим это связаться с гос. поддержкой. Если только вы не зять Зубкова или родственник Ротенберга.
15.06.2019, 18:52
Гость: Самозанятый безработный

Спасибо, не надо!
15.06.2019, 17:42
Гость: Господдержка была всегда

Без господдержки не станешь Потаниным, Михельсоном, Усмановым или Ротенбергом. Лишились господдержки Березовский с Ходорковским - ну и как пошли у них дела?
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