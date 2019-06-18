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Омбудсмен РФ предложила пересмотреть перечень наркотиков

16:44 18.06.2019
Фото с сайта Vegan-food.ru
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала пересмотреть перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, пишет "Интерфакс".

По словам Москальковой, сегодня за продажу пищевого мака пострадало большое количество людей, которые "не являются общественно опасными".

"Это продавцы, это руководители фирм, которые продавали пищевой мак, разрешенный к продаже, но экспертиза показывает, что там есть соломка. Продавец продает каждому понемногу, а в целом за день получается большой объем продажи этого пищевого мака", - рассказала она, отметив, что за такое нарушение люди получают "очень высокие сроки наказания".

По мнению Москальковой, главным критерием уголовной политики должна быть общественная опасность. "Мы считаем этих людей общественно опасными? Я не считаю. В данном случае закон начинает работать формально, потому что он не отшлифован", - пояснила она.

Она добавила, что в настоящее время работа над изменениями в 228-й статье Уголовного кодекса (незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических и психотропных средств) продолжается. Причем она сама и аппарат уполномоченного по правам человека принимают участие в разработке поправок.

"Цель нашего проекта - либерализация и создание не только в уголовном кодексе, но и уголовно-процессуальном кодексе гарантий чистоты собирания доказательств по этой статье. Именно она (228-я статья) вызывает сегодня больше всего вопросов", - заключила Москалькова.

По данным экспертов, в настоящее время в российских тюрьмах и колониях находится более 550 тыс. человек, причем около 140 тысяч (26%) из них отбывают наказание по статьям, связанным с наркотиками.

11 июня на фоне скандала с "делом Голунова" руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств депутат Николай Брыкин сообщил, что в Госдуме подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал 13 июня, что в российском парламенте, "не откладывая в долгий ящик", проведут анализ правоприменительной практики по 228 статье.

Темы: Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России
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Комментарии читателей
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18.06.2019, 21:41
Гость: прарцельс

эта палочная система показателей в полиции и эта статья в УК придумана специально чтобы поставлять рабов для бизнесменов от уфсин)))
18.06.2019, 20:23
Гость: mesozoic_2

Во всех странах глобалисты внедряют наркотики, не только в РФ.
18.06.2019, 19:33
Гость: гнус

И вновь "лепят горбатого "с русским языком: "ом-будс -мен",вроде тетка,а мужик!Все как у хохлов ,вроде Киев,а пиндосы сказали чтобы был"х..в".Гниль и тащится с 90-х от "брилевых-праймеризов",поэтому в столице России и "москва-сити",уродство "направленного действия".Вот и тетка-мен.
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