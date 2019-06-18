Омбудсмен РФ предложила пересмотреть перечень наркотиков

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала пересмотреть перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, пишет "Интерфакс".

По словам Москальковой, сегодня за продажу пищевого мака пострадало большое количество людей, которые "не являются общественно опасными".

"Это продавцы, это руководители фирм, которые продавали пищевой мак, разрешенный к продаже, но экспертиза показывает, что там есть соломка. Продавец продает каждому понемногу, а в целом за день получается большой объем продажи этого пищевого мака", - рассказала она, отметив, что за такое нарушение люди получают "очень высокие сроки наказания".

По мнению Москальковой, главным критерием уголовной политики должна быть общественная опасность. "Мы считаем этих людей общественно опасными? Я не считаю. В данном случае закон начинает работать формально, потому что он не отшлифован", - пояснила она.

Она добавила, что в настоящее время работа над изменениями в 228-й статье Уголовного кодекса (незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических и психотропных средств) продолжается. Причем она сама и аппарат уполномоченного по правам человека принимают участие в разработке поправок.

"Цель нашего проекта - либерализация и создание не только в уголовном кодексе, но и уголовно-процессуальном кодексе гарантий чистоты собирания доказательств по этой статье. Именно она (228-я статья) вызывает сегодня больше всего вопросов", - заключила Москалькова.

По данным экспертов, в настоящее время в российских тюрьмах и колониях находится более 550 тыс. человек, причем около 140 тысяч (26%) из них отбывают наказание по статьям, связанным с наркотиками.

11 июня на фоне скандала с "делом Голунова" руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств депутат Николай Брыкин сообщил, что в Госдуме подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал 13 июня, что в российском парламенте, "не откладывая в долгий ящик", проведут анализ правоприменительной практики по 228 статье.