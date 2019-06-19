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Неизвестное судно попыталось задержать российскую яхту в Японском море

18:32 19.06.2019
Залив Находка и сопка Сестра. Фото с сайта wikimedia.org
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В Японском море неизвестное судно попыталось взять на абордаж российскую яхту «Андиамо» с тремя членами экипажа на борту. По предварительной информации, к инциденту могут быть причастны северокорейские рыбаки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Владивостока.

«18 июня в 20:30 (13:30 мск) от капитана теплохода „Селигер“, флаг Либерия, поступила информация о том, что в Японском море в 112 милях от побережья Северной Кореи в открытом море, предположительно, северокорейские рыбаки предприняли попытку остановить яхту „Андиамо“, порт приписки Находка, экипаж три человека. Все граждане России», - сообщил представитель МСЦК.

По информации МСЦК, яхта направлялась из Южной Кореи в Находку.

Позже в тот же день поступила информация от капитана теплохода «Дима», флаг Того, находящегося в этом районе. Он сообщил, что в 22:07 по местному времени (15:07 мск) яхта «Андиамо» самостоятельно следовала в порт назначения - Находку.

«Все члены экипажа чувствуют себя нормально, пострадавших нет. В 08:25 сегодня (01:25 по Москве) теплоход „Лиза“, флаг России, взял на буксир яхту и завтра утром приведет её в район морского порта Находки», - резюмировали в МСЦК.

Темы: Владивосток, Происшествия
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19.06.2019, 18:57
Гость: Титус

Северокорейцы это наши братья.
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