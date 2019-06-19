«Мне противно»: Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в среду, 19 июня, демонстративно покинул зал пленарных заседаний Госдумы в знак протеста против намерения палаты отклонить большинством голосов инициативу его фракции об упрощенном порядке получения российского гражданства для иностранцев и лиц без гражданства, которые являются детьми русских по национальности.

Жириновский заявил о желании увидеть представителей кабмина и членов профильного комитета, давших отрицательное заключение на проект закона. "Я в качестве протеста покидаю зал, мне противно с вами находиться, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан", - приводит слова Жириновского ТАСС. "Позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам наших граждан, проживающим за рубежом. Я покидаю такой зал, мне с вами не по пути", - выкрикнул он, направившись к выходу.

Уже после того, как лидер ЛДПР покинул зал пленарных заседаний, депутаты проголосовали против данного законопроекта.

Согласно законопроекту, иностранцы и лица без гражданства, в акте о рождении которых национальность хотя бы одного из родителей обозначена как русский, имели возможность получения российского гражданства в упрощенном порядке.

Депутаты от ЛДПР предлагали освободить их от требований о непрерывном проживании на территории РФ в течение пяти лет и предоставлении вида на жительство, а также от подтверждения законного источника средств к существованию и сдачи экзамена на знание русского языка.