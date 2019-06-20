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Грязную нефть снова нашли в трубопроводе «Дружба»

14:24 20.06.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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В трубопроводе «Дружба» опять появилась хлорорганика. Новое загрязнение обнаружили на участке, идущем из Белоруссии в Польшу. Прокачку нефти временно остановили.

Специалисты выявили превышение норм по хлорорганике в нефти на приемно-пропускном пункте «Адамова застава», сообщил РБК со ссылкой на информацию «Транснефти». Через него сырье поступает в Польшу.

Анализы были взяты днем 19 июня. Они показали превышение в 60 частиц на миллион (ppm). Прокачку нефти на участке трубопровода, контролируемом польским оператором PERN, прекратили. Возобновилась она утром четверга.

Отмечается, что польская сторона приняла решение после повторной пробы с результатом всего в четыре частицы хлорорганики на миллион.

Согласно действующему в РФ с 2002 года ГОСТу в нефти допускается до 10 ppm хлорорганических соединений. Многие нефтепереработчики Европы и США в качестве нормы принимают уровень в 1-1,5 ppm.

Нефть по «Дружбе» в Белоруссию за последний месяц поставлялась по нефтепроводу с показателями по хлороранике не выше 1,5 ppm, уточнили в «Транснефти».

Компания PERN пока не предоставила свой комментарий в связи со случившимся. В «Белнефтехиме», куда запрос перенаправили из ОАО «ГомельТранснефть Дружба», тоже не прояснили ситуацию.

Темы: Отношения России и Белоруссии, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Нефтяная промышленность в России
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20.06.2019, 16:03
Гость: Без царя в голове

Качество нефти соответствует качеству дружбы.
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