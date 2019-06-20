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Несколько цыганских семей вернулись в Чемодановку

15:24 20.06.2019
Фото с сайта punkt-a.info
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Большая часть цыганских семей, которые приехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась домой, пишет "Интерфакс" со ссылкой на президента ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артура Горбатова.

"Большая часть семей вернулась в Чемодановку, еще часть поехала к родственникам в Астраханскую область", - рассказал Горбатов.

Ранее сообщалось, что к своим родственникам в Волгоградскую область переждать конфликтную ситуацию приехали порядка 4-5 семей цыганских семей из Чемодановки. В Астраханскую область приехали 46 цыган.

13 июня между жителями села Чемодановка произошла массовая драка. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, скончался 14 июня. Второй остается в больнице, у него отмечается положительная динамика.

В связи с конфликтом в Чемодановке Главное следственное управление СКР расследует уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

По данным на 1 июня, в Чемодановке проживало 7 тыс. 521 человек, при этом по национальному составу: 4 тыс. 441 русских, 650 цыган и представители иных этнических групп - мордва (1 тыс. 965 человек), чуваши (60 человек), татары (50 человек) и другие.

Однако, как стало известно 17 июня, все проживающие там цыганские семьи (около 650 человек) после массовой драки покинули Чемодановку, а также соседнее село Лопатки, оставив 90 пустых домов.

Темы: Пензенская область
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20.06.2019, 16:27
Гость: 4 тыс. 441 русских, 650 цыган

Когда количество "инородных" начинает превышать 10% местного населения, начинаются конфликты с мордобоем.
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