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«Прямая линия» Путина продлилась 4 часа 16 минут

16:43 20.06.2019
Владимир Путин
Фото с сайта kremlin.ru
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Ежегодная "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным продлилась 4 часа 16 минут.

Таким образом, беседа Путина с россиянами продлилась практически столько же, сколько и в 2018 году, отмечает "Интерфакс". Тогда прямая трансляция завершилась спустя 4 часа 17 минут. Рекордное на данный момент время - 4 часа 47 минут (2013 год). Тогда же прозвучало и максимальное число вопросов - 85.

В ходе "Прямой линии" Путин ответил на 70 вопросов. Отличительной чертой нынешней "Прямой линии" стали достаточно продолжительные прямые включения из разных регионов РФ, в ходе которых не только звучали вопросы граждан, но и иллюстрировались проблемные ситуации.

Как и в прошлом году, в ходе "Прямой линии" президент обращался за комментариями к членам правительства и представителям органов власти на местах. В частности, на вопросы отвечали вице-премьер Алексей Гордеев и глава Минздрава Вероника Скворцова.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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20.06.2019, 19:12
Гость: За Советскую Родину!

Лишний раз подтверждает поговорку, про "п...ть и мешки". Лжец, циник, нахал, предатель.
20.06.2019, 19:06
Гость: Павел__

А где штатные форумные лизоблюды?
Ждут, пока им обновленную методичку подгонят, как в очередной раз "вова всё правильно сказал, а если вам кажется, что что-то неправильно - то это вы неправильно поняли, его слова надо понимать вот так-то и так-то, а кто с этим не согласен - тот навальныш" и "раскачивает галеру как валили СССР".
20.06.2019, 19:02
Гость: Павел__

Тьфу ты!
Вместо "Отличительной чертой нынешней "Прямой линии" стали достаточно продолжительные прямые включения " показалось, что прочитал "Отличительной чертой нынешней "Прямой линии" стало продолжительное враньё..."
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