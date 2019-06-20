«Прямая линия» Путина продлилась 4 часа 16 минут

16:43

Ежегодная "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным продлилась 4 часа 16 минут.

Таким образом, беседа Путина с россиянами продлилась практически столько же, сколько и в 2018 году, отмечает "Интерфакс". Тогда прямая трансляция завершилась спустя 4 часа 17 минут. Рекордное на данный момент время - 4 часа 47 минут (2013 год). Тогда же прозвучало и максимальное число вопросов - 85.

В ходе "Прямой линии" Путин ответил на 70 вопросов. Отличительной чертой нынешней "Прямой линии" стали достаточно продолжительные прямые включения из разных регионов РФ, в ходе которых не только звучали вопросы граждан, но и иллюстрировались проблемные ситуации.

Как и в прошлом году, в ходе "Прямой линии" президент обращался за комментариями к членам правительства и представителям органов власти на местах. В частности, на вопросы отвечали вице-премьер Алексей Гордеев и глава Минздрава Вероника Скворцова.