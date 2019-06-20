В России хотят пересчитать цены на отопление

10:03

Со следующего года в России могут быть изменены нормативы рассчета цен на отопление.

Как пишет "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких, нормативы могут быть рассчитываться в зависимости от этажности.

По словам депутата, эти изменения приведут к тому, что у собственников квартир, живущих с 1-го по 4-й этаж, могут значительно увеличиться платежи. Он также добавил, что норматив должны были внедрить еще с 2016 года, однако Минстрой России принял решение о переносе сроков на четыре года.

Гладких выразил мнение, что полномочия по вводу нового норматива стоит передать региональным властям, которые будут решать целесообразность изменений.

