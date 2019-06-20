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В России хотят пересчитать цены на отопление

10:03 20.06.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Со следующего года в России могут быть изменены нормативы рассчета цен на отопление.

Как пишет "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких, нормативы могут быть рассчитываться в зависимости от этажности.

По словам депутата, эти изменения приведут к тому, что у собственников квартир, живущих с 1-го по 4-й этаж, могут значительно увеличиться платежи. Он также добавил, что норматив должны были внедрить еще с 2016 года, однако Минстрой России принял решение о переносе сроков на четыре года.

Гладких выразил мнение, что полномочия по вводу нового норматива стоит передать региональным властям, которые будут решать целесообразность изменений.
 

Темы: Министерство строительства и ЖКХ РФ, Жилищно-коммунальное хозяйство в России
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Комментарии читателей
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20.06.2019, 13:52
Гость: Бтр

То есть увеличить.
20.06.2019, 13:22
Гость: stalker

В прошлое воскресенье в программе "Жизнь других" Жанна Бадоева спросила у жительницы Парижа сколько она платит за коммуналку в месяц. Эта дама проживает одна в центре французской столицы в квартире площадью 90 кв. метров. Она ответила что 150 евро. Пересчитаем это по нашему нынешнему курсу 1 евро - 75 рублей (приблизительно). В рублях получим 11250 рублей. Примерно столько же платят жильцы аналогичных квартир в России в зимний период времени. Если не больше. Вот вам и "в три раза выше российских". Правду не скроешь. А все эти разговоры о высоких тарифах в Европе для непосвященных, чтобы народ наш не вякал. Мол терпите, у других еще хуже.
20.06.2019, 12:30
Гость: *

"И сравнение (с перерасчетом с евро на рубли) показывает, что мы уже эту Европу догнали и перегнали" - ну, не всю еще! Во Франции, например, тарифы в три раза выше российских! Правда, там МРОТ более полутора тысяч евро, т.е. В ДЕСЯТЬ раз выше российского...
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