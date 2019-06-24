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Роспотребнадзор выявил ухудшение качества грузинского вина

13:35 24.06.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Сюжет: Акции протеста в Грузии

Роспотребнадзор обнаружил, что в последние годы качество грузинского алкоголя ухудшилось.

С 2014-го по 2018 год, по данным службы, в 2,9 раза — до 203 тысяч литров — выросло количество грузинского алкоголя, не соответствующего требованиям. Из-за этого ведомство усилило контроль за качеством грузинской продукции.

По данным Национального агентства вина Минсельхоза Грузии, на Россию приходится почти половина экспорта грузинского алкоголя. По оценке Федеральной таможенной службы РФ, Грузия занимает третье-четвертое место среди крупнейших поставщиков вина в Россию.

Отношения России и Грузии обострились после того, как в Тбилиси 20 июня начались многотысячные акции протеста, на которых среди прочего звучали антироссийские лозунги.

21 июня президент РФ Владимир Путин запретит авиакомпаниям России перевозить граждан в Грузию, начиная с 8 июля. Грузинским авиаперевозчикам также запретят летать в Россию с этого дня. 

Темы: Россия, Грузия, Борьба с распространением поддельного алкоголя в России, Производство и продажа алкоголя, Акции протеста в Грузии
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Комментарии читателей
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24.06.2019, 20:23
Гость: Гоги с Таганроги

Вы не пробовали "Зарджауэли"? Вещь!
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Помню! випили и зарджаули как лошади ,патом запэли: па аэродрому, па аэродрому . Киласно.
24.06.2019, 19:59
Гость: Canadall

Вы не пробовали "Зарджауэли"? Вещь!
24.06.2019, 19:58
Гость: Canadall

Такая-же фигня! Купил альманах в Индиго: "Лучшие рок-гитаристы Мира". Так вот, Блэкмора там нет!!!
Все комментарии (35)
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